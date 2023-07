Un oscuro segreto si nasconde sotto il deserto di Atacama e vi disgusterà

Nel cuore del deserto di Atacama in Cile, uno dei luoghi più aridi del pianeta, si cela un segreto inquietante: montagne di abiti invenduti, che si accumulano come dune di sabbia sintetica. La maggior parte degli abiti prodotti nel mondo proviene dalla Cina, letteralmente dall'altra parte del mondo.

Enormi quantità di abiti che non vengono venduti in Europa, Nord America e Asia finiscono qui. Un'indagine condotta da Greenpeace Germania nel 2021 ha rivelato che in media ogni giorno vengono illegalmente scaricate nel deserto di Atacama fino a 20 tonnellate di vestiti.

In totale, si è accumulato un mucchio di circa 39.000 tonnellate di tessuti scartati, secondo la Commissione Economica delle Nazioni Unite per l'Europa. Il problema crescente è relativamente recente. Si stima che la produzione globale di abbigliamento sia raddoppiata tra il 2000 e il 2014, con il consumatore medio che ora acquista il 60% in più di capi di abbigliamento rispetto ai primi anni 2000.

Allo stesso tempo, le persone conservano ogni capo di abbigliamento per la metà del tempo rispetto a prima. Nel complesso, si stima che l'87% dei tessuti scartati venga gettato via e finisca in discarica, nonostante la stragrande maggioranza sia riciclabile e riutilizzabile (sperando non succeda la stessa cosa con i vestiti del futuro).

Le montagne di abiti in alcune parti del deserto di Atacama sono solo l'impatto visibile dell'industria dell'abbigliamento. Uno dei grandi problemi è l'uso dell'acqua. La produzione di tessuti utilizza circa 93 miliardi di metri cubi di acqua ogni anno, abbastanza per soddisfare le esigenze di cinque milioni di persone.

Si stima, inoltre, che quest'ultima sia responsabile di circa 2,1 miliardi di tonnellate metriche di emissioni di gas serra nel 2018, circa il 4% del totale globale, più di tutte le spedizioni marittime e i voli internazionali combinati.