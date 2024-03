L'oscuro sport del Medioevo: far combattere i cani contro i ratti

Nell'Europa medievale, una pratica sanguinosa animava piazze e sotterranei: il "rat-baiting", uno sport cruento che vedeva protagonisti dei coraggiosi terrier impegnati in una lotta senza quartiere contro orde di ratti.

Questi eventi, veri e propri spettacoli pubblici, radunavano folle di scommettitori entusiasti di puntare sul numero di ratti che ogni cane sarebbe stato in grado di uccidere. Nel cuore di Londra, fino a 70 fosse per combattimenti erano teatro di queste competizioni crude e spietate, simbolo di un'epoca in cui il confine tra divertimento e brutalità era spesso labile.

Il rat-baiting, legalmente indiscusso fino all'adozione dell'Atto di Crudeltà sugli Animali nel 1835 nel Regno Unito, si svolgeva in luoghi densi di fumo e odori nauseabondi, dove la tensione si tagliava con un coltello. I terrier, animali dall'istinto cacciatore affilato come lame, venivano lanciati in fosse invase dai ratti.

Il cronometro partiva non appena le zanne del cane toccavano il suolo, e la caccia aveva inizio.

Tra le regole, un'inusuale verifica di sopravvivenza dei ratti, sottoposti a tre colpi di bastone sulla coda: se riuscivano a strisciare fuori da un cerchio, venivano considerati vivi, e il cane doveva affrontarli nuovamente. I cani utilizzati variavano in dimensione e razza, ma i terrier erano i prediletti per la loro velocità e agilità.

Da eroi di queste battaglie emergevano figure come il terrier "Major", rappresentante di un'élite canina allevata con cura per eccellere in questo sport. I ratti, forniti da cacciatori di professione, erano la moneta di scambio di un mercato nero florido, che alimentava gli incontri. Il rat-baiting è oggi vietato in molti paesi, testimonianza di un passato in cui l'intrattenimento umano si tingeva spesso di sangue.

Altre curiosità sul Medioevo? Sapete quali erano i lavori più popolari? Oppure, date uno sguardo alla cucina dell'epoca.

Nuovo Fire TV Stick 4K di Amazon è uno dei più venduti oggi su