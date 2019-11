Lato oscuro di Venere: gli scienziati vogliono esplorarlo con una speciale sonda

Venere è senza dubbio uno dei pianeti più misteriosi dell'intero sistema solare. Un tempo potrebbe essere stato molto simile alla Terra, ma oggi ospita al suo interno delle temperature infernali capaci di sciogliere perfino il piombo.

La comprensione del pianeta da parte degli scienziati è relativamente limitata, specialmente sul cosiddetto "lato oscuro". Per questo motivo, i ricercatori dell'Università di Buffalo stanno progettando un veicolo spaziale unico che la NASA potrebbe usare per esplorare il pianeta.

Il progetto è uno dei 12 concetti selezionati dalla NASA per il suo programma NAIC (Innovative Advanced Concepts), dove l'agenzia spaziale americana finanzia tecnologie in fase iniziale che potrebbero rivelarsi molto utile per l'esplorazione spaziale.

La sonda chiamata BREEZE (Bio-inspired Ray for Extreme Environments and Zonal Explorations) sarebbe dotata di "ali" capace di sbattere e far uso efficiente dei forti venti nella parte superiore dell'atmosfera del pianeta, fornendo allo stesso tempo agli scienziati un controllo senza pari del veicolo.

Il veicolo spaziale completerebbe un giro su Venere ogni 4-6 giorni, permettendo ai pannelli solari posti dietro di ricaricarsi ogni due o tre giorni, così da alimentare strumenti in grado di prelevare campioni atmosferici, tracciare i modelli meteorologici, monitorare l'attività vulcanica e raccogliere molti altri dati.

La tecnologia alla base del veicolo spaziale potrebbe essere utilizzata per esplorare anche altre parti del sistema solare, come ad esempio Titano, la luna di Saturno. Nel frattempo, anche l'India ha in mente di esplorare Venere, un modo che incuriosisce da sempre gli scienziati di tutto il globo.