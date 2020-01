OSIRIS-REx completa con successo un sorvolo di 11 ore sul sito dove preleverà i campioni

Quella di OSIRIS-REx è una missione spaziale sviluppata dalla NASA per l'esplorazione degli asteroidi. Nel dicembre 2018 il veicolo spaziale ha raggiunto l'asteroide 101955 Bennu, e dopo 505 giorni trascorsi in orbita attorno alla pietra spaziale, la sonda preleverà un campione dalla sua superficie che riporterà sulla Terra nel 2023.

La missione sta continuando e, recentemente, la sonda della NASA sembra aver eseguito con successo un sorvolo a 620 metri di quota da Nightingale, il principale sito di raccolta dei campioni di OSIRIS-REx, che si trova all'interno di un cratere nell'emisfero settentrionale dell'asteroide Bennu. Per eseguire la manovra, il veicolo ha abbandonato la sua orbita sicura, a 1.2 chilometri dalla superficie, e ha fatto un sorvolo di circa 11 ore sull'asteroide. Le osservazioni scientifiche tratte da questo passaggio sono le più vicine prese finora da un sito campione.

L'obiettivo principale di questa manovra è stato quello di raccogliere le immagini ad alta risoluzione necessarie per completare il catalogo di immagini del Natural Feature Tracking, che documenterà le caratteristiche di superficie del sito, come massi e crateri. Durante l'evento di raccolta dei campioni, previsto per la fine agosto, la navicella spaziale utilizzerà questo catalogo per navigare con sicurezza rispetto alle caratteristiche della superficie di Bennu, permettendogli di prevedere autonomamente dove atterrerà.

Numerosi strumenti del veicolo spaziale hanno osservato il sito durante l'evento, tra cui l'OSIRIS-REx Thermal Emissions Spectrometer (OTES), l'OSIRIS-REx Visual and InfraRed Spectrometer (OVIRS), l'OSIRIS-REx Laser Altimeter (OLA), e e la termocamera a colori MapCam. È previsto anche un altro passaggio "di riserva", che sarà condotto l'11 febbraio. Prossimamente, invece, sono previsti sorvoli ancora più bassi, fino a 250 metri, e saranno i più vicini mai condotti dal veicolo spaziale.