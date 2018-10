OSIRIS-REx della NASA esegue la prima manovra d'approccio all'asteroide Bennu

La sonda OSIRIS-REx della NASA ha eseguito la sua prima manovra di avvicinamento, denominata AAM-1, nella giornata di ieri ed è in rotta per raggiungere l'asteroide Bennu, nel mese di dicembre. Nella news vi spieghiamo come ha fatto e a cosa servirà la missione.

I propulsori principali del motore dell'astronave si sono attivati in una manovra di frenata calcolata per rallentare la velocità della navicella, rispetto a Bennu, da circa 491 m/sec a 140 m/sec. Il team continuerà a esaminare i dati di telemetria e di tracciamento non appena saranno disponibili e avrà maggiori informazioni sui risultati della manovra nel corso della prossima settimana.

Durante le prossime sei settimane, la navicella OSIRIS-REx continuerà a eseguire tutta una serie di manovre progettate per far volare la navicella attraverso un "corridoio" durante il suo ultimo lento avvicinamento a Bennu. L'ultimo di questi, AAM-4, programmato per il 12 novembre, regolerà la traiettoria di OSIRIS per arrivare a circa 20 km da Bennu, il 3 dicembre. Dopo l'arrivo, la navicella avvierà le operazioni di avvicinamento agli asteroidi eseguendo una serie di sorvoli sopra i pali e l'equatore di Bennu.

OSIRIS-REx è la prima missione della NASA ( potete leggere del recente anniversario dell'agenzia nell'articolo dedicato) con l'intento di avvicinarsi ad un asteroide vicino alla Terra, ispezionarne la superficie, raccoglierne un campione e riportarlo in sicurezza sulla Terra. Il veicolo spaziale ha percorso oltre 1,8 miliardi di km dal suo lancio dell'8 settembre 2016. La Missione OSIRIS-REx permetterà di raccogliere informazioni circa la formazione del nostro sistema solare, di cui questi asteroidi si fanno portatori.

Ricordiamo le dichiarazioni lasciate dal team di ricercatori, nell'agosto scorso:

"Ora che OSIRIS-REx è abbastanza vicino da poter osservare Bennu, il team passerà i prossimi mesi ad apprendere il più possibile dimensioni,forma, e caratteristiche della superficie e i dintorni di Bennu prima che l'astronave arrivi all'asteroide", dichiara Dante Lauretta , ricercatore principale di OSIRIS-REx presso l'Università dell'Arizona, a Tucson. "Dopo aver passato così tanto tempo a pianificare questo momento, non vedo l'ora di vedere cosa ci rivela Bennu."

Il payload scientifico del veicolo spaziale comprende la camera OCAMS (PolyCam, MapCam e SamCam), lo spettrometro termico OTES, lo spettrometro OVIRS nel visibile ed infrarosso, l'altimetro laser OLA e lo spettrometro a raggi X REXIS.

Durante la fase di avvicinamento della missione, OSIRIS-REx:

osservare regolarmente l'area attorno all'asteroide per cercare pennacchi di polvere e satelliti naturali, e studiare le proprietà spettrali di Bennu





gettare la copertura protettiva del braccio di campionamento del veicolo spaziale a metà ottobre e successivamente estendere e fotografare il braccio per la prima volta in volo





Utilizzare OCAM per rivelare la forma generale dell'asteroide, verso la fine di ottobre, ed iniziare a rilevare le caratteristiche della superficie di Bennu a metà novembre.

Dopo l'arrivo, il veicolo spaziale trascorrerà il primo mese eseguendo i flybys del polo nord, dell'equatore e del polo sud di Bennu, a distanze comprese tra i 19 e i 7 km dall'asteroide. Queste manovre consentiranno la prima misurazione diretta della massa di Bennu oltre che osservazioni ravvicinate della superficie. Queste traiettorie forniranno anche alla squadra preposta alla navigazione una panoramica sulle modalità con cui muoversi attorno all'asteroide.

"La bassa gravità di Bennu rappresenta una sfida unica per la missione", ha dichiarato Rich Burns, project manager di OSIRIS-REx presso il Goddard Space Flight Center della NASA a Greenbelt, nel Maryland. "A circa 500 metri di diametro, Bennu sarà il più piccolo oggetto attorno al quale qualsiasi veicolo spaziale abbia mai orbitato".

L'esame approfondito dei siti su cui poggiarsi consentirà al team di sceglierne uno per la raccolta dei campioni, programmato per l'inizio di luglio 2020. Dopo la raccolta dei campioni, il veicolo spaziale tornerà verso la Terra per l'atterraggio nel deserto dello Utah nel settembre 2023.

Crediti immagine: University of Arizona, US