OSIRIS-REx: rimosso il coperchio della capsula che contiene un pezzo di asteroide

Gli scienziati della NASA hanno finalmente aperto la capsula portata sulla Terra da OSIRIS-REx, la sonda che aveva fatto visita all’asteroide Bennu. Sebbene non abbiano ancora aperto il contenitore principale, i ricercatori hanno trovato quella che hanno definito "polvere nera e detriti".

OSIRIS-REx ha raccolto circa 250 grammi di materiale incontaminato proveniente da Bennu, uno degli asteroidi potenzialmente più pericolosi del Sistema Solare. Si tratta della più grande raccolta di materia spaziale proveniente da un corpo celeste, Luna esclusa.

Qualche giorno fa, il campione è giunto sulla Terra a bordo di una capsula, che è stata portata al Johnson Space Center della NASA. Per prevenire ogni tipo di contaminazione, gli scienziati hanno rimosso il suo coperchio all’interno di una speciale barriera.

Al suo interno è presente sabbia e polvere scura probabilmente provenienti dall'asteroide. Questo fa ben sperare per il meccanismo di acquisizione dei campioni veri e propri (chiamato TAGSAM), che richiede uno smontaggio molto complesso. La procedura prevede che il TAGSAM venga spostato in un contenitore sigillato in cui verrà pompato dell'azoto per tenere lontano l'ossigeno e l'umidità.

La grande rivelazione avverrà in diretta: l’11 ottobre La NASA trasmetterà in streaming una trasmissione speciale che mostrerà il processo di smontaggio completo del TAGSAM e la rivelazione del campione. Sarà possibile vedere lo streaming su NASA TV e sui canali social dell'agenzia.