OSIRIS-REx ha stivato con successo i campioni raccolti su Bennu

Mediante la live NASA tenutasi il 23 ottobre si è scoperto che la manovra di “touch&go” di OSIRIS-REx, per rubare un po’ di polvere cosmica dall’asteroide Bennu, è stata un gran successo, ma ha anche creato alcuni problemi. In queste ore è di nuovo l’agenzia spaziale americana ad avvertirci che i campioni sono stati stivati e al sicuro.

Il comunicato è apparso stamani sulle pagine del sito ufficiale della NASA insieme ad alcune foto molto importanti: testimoniano che la testa del TAGSAM (il braccio robotico deputato alla raccolta di materiale e di rocce) è riuscita ad alloggiarsi perfettamente all'interno della capsula che riporterà a terra i campioni. Nell' immagine che vi abbiamo riportato in calce alla notizia si può notare anche il famoso “scudo termico” (tutta la sezione arancione) che permetterà al modulo di rientro un sicuro approccio nell’atmosfera terrestre.

Oggi, dopo che la testa è stata posizionata nell'anello di cattura dell'SRC (“Sample Return Capsule”), la navicella ha eseguito un "backout check", ovvero una serie di istruzioni che hanno comandato al braccio TAGSAM di uscire dalla capsula. Questa manovra è stata progettata per tirare via lo strumento collettore e garantire che i fermi, che mantengono la testa in posizione, siano ben fissati. Dopo il test, il team della missione ha ricevuto dati telemetrici incontrovertibili che confermano che la testa è adeguatamente fissata nell'SRC.

Ora, il prossimo passo (che verrà eseguito in queste ore), sarà far esplodere le viti che collegano la testa al TAGSAM. In questo modo il braccio potrà essere ritirato completamente e l’intero modulo potrà essere ufficialmente dichiarato “in sicurezza”. Tuttavia, non è ancora chiara la quantità di campioni raccolti: le ultime stime (prime di queste complicate manovre) riportavano almeno 400 grammi di rocce e polveri prese da Bennu, ma come sappiamo ci son stati diversi problemi alle valvole ermetiche di mylar della sonda. Un po’ di materiale potrebbe esser andato perduto, ma gli ingegneri e gli addetti alla missione si dicono fiduciosi che il grosso sia ormai al sicuro.

Vi ricordiamo che OSIRIS-Rex non inizierà la manovra di rientro prima di marzo 2021 e, se tutto dovesse andare nel miglior modo possibile, la rivedremmo sulla Terra solo nel settembre 2023.