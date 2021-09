Ospedale addebita 70.000$ e per ripicca costruisce la sua macchina a raggi X personale

Dopo essere stato ricoverato in ospedale, lo YouTuber americano Willam Osman ha ricevuto una fattura davvero costosissima: 69.210,32 dollari (di cui ne ha pagati "solo" 3.000 grazie alla sua assicurazione sanitaria). Tuttavia, negli Stati Uniti non tutti sono così fortunati nel possedere un'assicurazione.

Così ha pensato: "si può costruire una macchina a raggi X?". La risposta è sì, ma solo se non si tiene alla propria vita. "La mia volontà di fare scienza è significativamente più forte della mia volontà di vivere", afferma Osman. "Questa è la mia magnum opus. E questo è l'aggeggio più pericoloso che abbia mai costruito".

Cosa serve per la costruzione? Un tubo a raggi X da 155 dollari che Osman ha recuperato da una macchina a raggi X comprata su eBay, un gigantesco rotolo di fogli di piombo, diversi contatori Geiger e una fonte di elettricità in grado di fornire 60.000 volt. Incredibilmente, l'invenzione dello youtuber ha funzionato perfettamente.

"É abbastanza buona", ha dichiarato il radiologo Michael Cellini in un video reazione, anche se ha sottolineato che la qualità della radiografia non era per niente vicina allo standard di immagine dell'ospedale di cui si ha bisogno per una diagnosi. "Sono piuttosto impressionato per averla costruita in un garage", ha dichiarato infine l'esperto.



