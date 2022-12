Gli ospedali in Svizzera usano una preghiera medievale per fermare l'emorragia

La medicina è la scienza che ha reso possibile all'umanità di progredire e aumentare sensibilmente la durata della vita media. Nonostante ciò, gli ospedali svizzeri per tradizione continuano ad utilizzare una tecnica medievale, nota come "Il Segreto", per fermare il sangue durante gli interventi chirurgici al cuore.

“'The Secret' fa parte di una concezione magica della medicina”, spiegano gli autori di un recente studio. "È un residuo delle pratiche mediche del Medioevo, quando la medicina era ridotta alla sua espressione più semplice ed era praticata da monaci-praticanti, o stregoni, sulla base di uno dei miracoli riportati nei vangeli sinottici come 'Gesù risana l'emorragia donna'."

Gli autori dello studio affermano che "questo incantesimo di sangue è ampiamente praticato nella parte francofona della Svizzera" ed è stato persino riconosciuto come "patrimonio immateriale" dall'UNESCO. Nello studio, oltre a raccontare al mondo questa antica tradizione, gli scienziati hanno esaminato l'efficacia di questa preghiera del Medioevo.

I risultati indicano che "Il Segreto" non ha fatto la minima differenza e che i risultati del sanguinamento erano più o meno identici nei due gruppi esaminati. Ovviamente i medici svizzeri non hanno adoperato solo la preghiera per la cura, ma hanno semplicemente operato il paziente e, in alcuni, hanno anche recitato l'orazione medievale.

"La maggior parte dei partecipanti credeva che 'Il Segreto' sarebbe stato benefico, ma non vi era alcun effetto sul sanguinamento", scrivono gli autori dello studio. Mentre gli scienziati affermano di come la preghiera "non abbia alcuna rilevanza in cardiologia", accettano che il rimedio popolare possa servire allo scopo di "limitare l'ansia dei credenti superstiziosi."

Per fortuna che i medici svizzeri si limitano alla preghiera e non il vomito di rospo per guarire dalla peste.