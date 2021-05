Le ossa lunghe di un vichingo perse da decenni sono state finalmente ritrovate

Era il 1869 quando a Bjerringhøj (Danimarca) vennero trovate le ossa lunghe di un nobil uomo di un clan vichingo. Vennero vendute quasi subito ad un museo nazionale, ma, tutto d'un tratto, nel XX secolo scomparvero dagli archivi. Solo oggi un nuovo studio pubblicato nella rivista "Antiquity" sembra aver fatto luce su questa misteriosa sparizione.

Originariamente, questi resti ossei del 970 d.C. vennero trovati da alcuni contadini all'interno di una tomba a camera, ricca di oggetti dal grande valore storico e di ricerca. Tuttavia, era la fine del XIX secolo e ancora non vi era una particolare attenzione per i reperti antichi come oggi. Per questo, gli uomini decisero di dividere i "tesori" trovati tra un gruppetto d'amici.

Fra questi vi era un semplice insegnante, Arthur Feddersen, che, raggiungendo il sito di Bjerringhøj, vide con i propri occhi quanto i suoi conoscenti avessero, fondamentalmente, profanato quella tomba. L'unica cosa che poté fare fu recuperare solo qualche osso e dei frammenti tessili, comprese le misteriose ossa lunghe in questione.

Negli anni successivi, spinto dal suo forte interesse per l'archeologia, Feddersen riuscì comunque a catalogare gran parte dei beni "rubati" dai suoi amici e arrivò alla conclusione che quella che era stata trovata fosse la sepoltura di un uomo vichingo dall'alto status sociale. Questo perché nella bara vi erano diverse decorazioni in oro ed argento, cuscini, armi e persino una sorte di materasso in piume.

Le ossa antiche, di proprietà dell'umile insegnante, vennero vendute al Museo della Danimarca, ma, secondo lo studio, è probabile che non vennero considerate come reperti storici. Per questo, si decise di "metterli da parte" in qualche magazzino, nell'attesa di scegliere il loro destino.

Sfortunatamente per loro, però, le ossa non furono oggetto di interesse degli storici per molto tempo e, a cavallo tra gli anni '50 ed '80 del Novecento, vennero in qualche modo mischiate insieme ad altri reperti di un altro sito risalente all'era dei Vichinghi in Danimarca, il cosiddetto "Slotsbjerby" e sparirono per ben 50 anni circa.

Nel momento in cui si notò la loro assenza, ormai era troppo tardi e nessuna ricerca poté riportarle indietro o, semplicemente, trovarle.

La co-autrice dello studio citato, Ulla Mannering, ha spiegato che nel 2017 recuperò alcuni degli oggetti della collezione di Slotsbjerby e fra questi trovò alcune ossa con ancora i frammenti di tessuto attaccati. In un primo momento non rifletté sul fatto che quei vestiti fossero insoliti rispetto agli altri studiati fino a quel momento. Tutto cambiò quando dovette iniziare a scrivere uno studio sui materiali tessili usati dai Vichinghi.

In quel momento si interessò nuovamente alle ossa e, confrontando gli stili tra i vestiti delle persone di Slotsbjerby e quelli di Bjerringhøj, notò subito una netta differenza. Per confermare l'ipotesi con dati scientifici sono stati eseguiti dei test sia con la tomografia computerizzata sia col metodo del carbonio-14, per poter far anche un possibile confronto fra le date.

Alla fine, tutti i ricercatori sono arrivati alla conclusione che quei resti ossei non dovessero essere in mezzo a quelli di Slotsbjerby - concludendo così il caso della loro scomparsa.