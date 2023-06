Queste ossa venivano bucate e utilizzate come strumenti... musicali

Per quanto possa apparire inquietante, le ossa perforate rinvenute in un antico insediamento nel nord di Israele potrebbero essere i più antichi strumenti a fiato trovati nella regione.

Dopo aver visto come le ossa umane possano diventare nere, la ricerca pubblicata su Scientific Reports, dimostra come i "piccoli flauti" avrebbero potuto essere usati per fare musica, chiamare uccelli o addirittura comunicare su brevi distanze tramite dei codici.

Laurent Davin, archeologo dell'Università Ebraica di Gerusalemme e ricercatore a capo dello studio, afferma che gli strumenti sono stati portati alla luce dai resti di piccole abitazioni in pietra situate nei pressi della riva del lago chiamato Eynan-Mallaha, che ospitò gli ultimi cacciatori della regione fino a circa 12.000 anni fa.

I risultati delle varie analisi microscopiche degli strumenti, mostrano come i fori delle dita siano stati scolpiti dagli esseri umani. È assolutamente da escludere dunque, qualsiasi intervento da parte di roditori o predatori vari.

Inoltre, tutti i flauti sono stati ricavati direttamente dalle ossa delle ali di uccelli che trascorrevano i mesi invernali al lago. Dei sette flauti trovati, il più grande sembra essere intatto ed è lungo circa 63 millimetri, decorato con ocra rossa e con un punto consumato dal quale potrebbe essere stato appeso a una corda o a una striscia di cuoio.

Fortunatamente non si tratta delle ossa di 100 neonati, ciononostante non contenti dei ritrovamenti, Davin e il suo team hanno utilizzato l'osso dell'ala di un germano reale per realizzare una replica dettagliata dell'antico flauto.

Quando suonato, lo strumento ha prodotto dei suoni acuti simili ai richiami del gheppio comune e dello sparviero eurasiatico, aumentando la possibilità che gli strumenti fossero usati per attirare gli uccelli. Le prove suggeriscono infatti che gli abitanti di Eynan-Mallaha usassero gli artigli di questi rapaci come strumenti e potrebbero averli indossati come ornamenti, affermano i ricercatori.