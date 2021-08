É stata osserva per la prima volta una tartaruga mangiare un uccello: ecco il video

La natura, nonostante sia bellissima e meravigliosa, è anche spietata e crudele... almeno agli occhi di noi esseri umani. Recentemente un video ha attirato la curiosità di molti ricercatori, che ne hanno parlato su uno studio pubblicato sulla rivista Current Biology, e mostrava una tartaruga attaccare e uccidere un uccellino.

Nel video, che potrete vedere qui sopra, è possibile osservare una femmina adulta di tartaruga assaltare un piccolo volatile rimasto bloccato su un tronco. Il comportamento della tartaruga ha reso evidente fin da subito le sue intenzioni.

"Guardava direttamente l'uccello e camminava intenzionalmente verso di esso. Qualcosa di molto, molto strano e totalmente diverso dal normale comportamento delle tartarughe", ha dichiarato l'autore dello studio Justin Gerlach, direttore degli studi di biologia presso il Peterhouse College dell'Università di Cambridge.

Purtroppo, la fine del video è scontata: il volatile era bloccato nel tronco e non aveva molto spazio di manovra; così la tartaruga, dopo essersi lentamente avvicinata, effettua un colpo fatale sulla creatura. Il rettile, quindi, divora in un sol boccone l'uccellino. "Non potevo credere a quello che ho visto", ha affermato infine Gerlach. "È stato orribile e sorprendente allo stesso tempo".

Il video dimostra che le tartarughe sono capaci di uccidere anche altri animali per cibarsene, all'occorrenza. A proposito di tartarughe: ecco cosa c'è all'interno del loro guscio e come fanno a vivere così a lungo.