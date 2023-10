Osservando intensamente questa illusione ottica, succede qualcosa di incredibile

Il nostro cervello è un vero e proprio illusionista. Immaginate di fissare un'immagine piena di colori pastello e, dopo poco, vedere quei colori svanire, lasciando solo il bianco. Questo non è un trucco digitale, ma un fenomeno noto come Effetto Troxler. Questa illusione ottica è stata scoperta circa 200 anni fa dal medico Ignaz Paul Vital Troxler.

L'opera dimostra come il nostro cervello, nel suo continuo tentativo di efficienza, possa talvolta trarci in inganno. Troxler notò che, quando i nostri occhi si concentrano su uno stimolo immutabile per un periodo prolungato, i dettagli nella nostra visione periferica iniziano a sbiadire. Se questi dettagli periferici sono di per sé sfocati o a basso contrasto, come i colori pastello dell'immagine, svaniscono ancora più rapidamente.

Ma perché accade ciò? Gli scienziati ritengono che ciò sia dovuto alla straordinaria capacità del cervello umano di adattarsi ai nuovi stimoli. Ad esempio, quando indossiamo un indumento, inizialmente sentiamo la sua tessitura sulla pelle, ma dopo pochi secondi, quella sensazione svanisce. Questo perché i nostri neuroni sensoriali si sono adattati a quella sensazione e, ritenendola non essenziale, iniziano a ignorarla. Questo tipo di "silenziamento mentale" avviene per tutti i nostri sensi durante la giornata, permettendoci di concentrarci su ciò che è davvero importante.

Con l'Effetto Troxler, se fissiamo un punto centrale, i dettagli periferici si fondono e assumono il colore dell'ambiente circostante, in questo caso il bianco. Questo è il nostro cervello che riempie le informazioni che ha ritenuto, in un certo senso, troppo noiose da elaborare. Un vero e proprio gioco di magia, tutto dentro la nostra testa!

A proposito: secondo quanto riferito questo enigma può essere risolto solo dallo 0,1% delle persone.