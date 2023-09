Osservare reazioni chimiche quantistiche 100 miliardi di volte più lentamente è possibile

La chimica quantistica studia come interagiscono le molecole a livello subatomico, dove le leggi della fisica classica non hanno più valore. Ora, i ricercatori si stanno concentrando su un’interazione così veloce da fuggire alla nostra osservazione diretta: l’intersezione conica.

Gli esperti dell’Università di Sydney in Australia e dell’Università della California hanno trovato il modo per rallentare questa reazione, avvalendosi di un computer quantistico. Questo potente dispositivo sfrutta le caratteristiche dei quanti per eseguire calcoli in maniera più rapida ed efficiente delle macchine tradizionali.

Il computer quantistico utilizzato dagli studiosi è basato su uno ione intrappolato in un campo magnetico e manipolato da laser. In questo modo, sono riusciti a visualizzare la reazione chimica quantistica e di osservarla, a una velocità di 100 miliardi di volte inferiore alla norma.

L’intersezione conica è un fenomeno alla base delle reazioni scatenate dalla luce, come la fotosintesi clorofilliana o la visione. Comprendere il suo funzionamento potrebbe offrire nuovi spunti alla comunità scientifica, in virtù dello sfruttamento dell’energia solare o nella progettazione di farmaci.

Il risultato ottenuto dai ricercatori è un traguardo straordinario nella simulazione quantistica e ha tutte le carte in regola per aiutarci ad esplorare i segreti della natura a livelli mai immaginati prima.

La ricerca originale è stata pubblicata su Nature Chemistry.