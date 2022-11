È stata osservata un'aurora boreale rosa ed estremamente rara

Dopo la brutta notizia sull'inferno climatico verso il quale si sta dirigendo l'umanità, vi diamo qualche buona nuova: sopra la Norvegia è stata recentemente osservata una rarissima aurora di colore rosa, dopo che una tempesta solare si è insidiata attraverso il campo magnetico del nostro pianeta.

Il primo ad osservare l'evento - almeno per quanto ne sappiamo - è stato un gruppo guidato da Markus Varik, una guida turistica, alle ore 18:00 del 3 novembre. Lo spettacolo non è durato molto: appena 2 minuti, giusto il tempo per prendere le macchine fotografiche ed effettuare qualche, veloce, scatto inedito.

Le aurore rosa sono emerse poco dopo la comparsa di una piccola crepa nella magnetosfera terrestre, un campo magnetico invisibile che circonda la Terra. Gli scienziati hanno rilevato questa violazione dopo che una tempesta solare di classe G-1 si è scontrata con il nostro mondo (che alle volte potrebbe perfino interrompere la connessione internet).

Le aurore appaiono più comunemente verdi perché gli atomi di ossigeno, che sono abbondanti nella parte dell'atmosfera con il vento solare, emettono quella tonalità. In questo caso il colore rosa è stato causato perché la crepa nella magnetosfera terrestre ha consentito al vento solare di penetrare al di sotto di 100 chilometri, dove l'azoto è il gas più abbondante.

Il buco della magnetosfera si è chiuso circa 6 ore dopo la prima apertura e, durante questo periodo, un nastro di luce blu è emerso anche nei cieli sopra la Svezia, dove è rimasto immobile nel cielo per circa 30 minuti. Un evento insolito, che si pensa possa essere perfino carburante congelato di un razzo russo (anche se nessun missile è stato avvistato nell'area).