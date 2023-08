Osservata una forma dell'ossigeno mai vista prima che sfida la fisica

Le nostre nozioni sulla struttura atomica potrebbero essere state messe in discussione da una singola scoperta avvenuta recentemente. Il merito è da ricercare a un gruppo di fisici nucleari giapponesi, guidati dallo scienziato Yosuke Kondo del Tokyo Institute of Technology.

Questi scienziati hanno osservato per la prima volta due isotopi di ossigeno mai visti prima, ossigeno-27 e ossigeno-28, che hanno rispettivamente 19 e 20 neutroni nel loro nucleo. La scoperta è stata fatta presso il RIKEN Radioactive Isotope Beam Factory, un ciclotrone progettato per produrre isotopi instabili.

Arrivati a questo punto potreste chiedervi: "cosa rende questa scoperta così rivoluzionaria"? Bene, l'ossigeno-28, che ha il più alto numero di neutroni mai osservato in un nucleo di ossigeno, avrebbe dovuto essere stabile secondo le teorie esistenti. Invece, si è rivelato essere estremamente instabile, decadendo rapidamente in ossigeno-24 e liberando 3 o 4 neutroni.

Questo fenomeno ha messo in discussione la teoria dei "numeri magici", che suggerisce che certi numeri di protoni e neutroni nel nucleo di un atomo dovrebbero renderlo particolarmente stabile. La scoperta potrebbe avere implicazioni profonde per la nostra comprensione della fisica nucleare, e potrebbe anche spiegare fenomeni osservati in altri elementi come il neon, il sodio e il magnesio.

Per ora, la comunità scientifica è in trepidante attesa di ulteriori ricerche che possano gettare luce su questo misterioso comportamento dell'ossigeno-28.