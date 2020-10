Osservata la formazione planetaria più giovane di sempre: ha 'solo' 500.000 anni

Per la prima volta, sono stati rilevati gli "inizi" della formazione di pianeti attorno a una protostella così giovane che la nuvola di polvere e gas sta ancora collassando al suo interno e il disco si sta ancora formando. Tale scoperta suggerisce che la formazione dei pianeti inizi prima di quanto pensassimo, perfino prima di 500.000 anni.

La giovanissima stella si chiama IRS 63 e si trova a 470 anni luce di distanza nella regione di Rho Ophiuchi. Poiché nel sistema possiamo trovare un disco di grandi dimensioni, che si estende fino a circa 50 unità astronomiche, l'oggetto è un ottimo bersaglio per lo studio della formazione di stelle e pianeti. Così, grazie all'Atacama Large Millimeter/submillimeter Array, un team di scienziati ha studiato questo polveroso luogo.

Il team ha trovato qualcosa di inaspettato: due buchi concentrici centrati attorno alla protostella, ciò che gli astronomi considerano un segno della formazione del pianeta. La formazione dei pianeti è un processo poco conosciuto. Il modello più popolare è l'accrescimento del nucleo: ovvero quando i granelli di polvere nel disco si accumulano gradualmente, prima aderendo elettrostaticamente, poi gravitazionalmente man mano che il corpo diventa sempre più grande.

Gli esperti hanno anche calcolato le potenziali masse dei pianeti che si stanno formando. Lo spazio più vicino alla stella, a una distanza di 19 unità astronomiche, potrebbe essere attribuito a un corpo celeste 0,47 volte la massa di Giove. Il "buco" più distante, a 37 unità astronomiche, potrebbe appartenere a un oggetto 0,31 volte la massa di Giove. Per fare un confronto, vi basti sapere che la Terra è 0,003 volte la massa di Giove.

C'è una spiegazione alternativa per questo modello: le lacune potrebbero essere create da un fenomeno noto come deriva radiale, ovvero quando il gas nel disco crea resistenza, che fa sì che polvere e particelle di roccia perdano momento angolare e iniziano a spostarsi verso la stella. "Anche nel caso più conservativo queste caratteristiche indicano che la polvere inizia ad accumularsi in particolari raggi del disco. È probabile che la struttura del disco abbia un effetto sull'evoluzione del pianeta a partire dalle prime fasi del processo di formazione stellare", scrivono i ricercatori nel loro articolo pubblicato sulla rivista Nature.