Osservata macchia solare che scatenò la tempesta solare più devastante della storia

Il 1° settembre 1859, l'astronomo britannico Richard Carrington stava studiando un curioso raggruppamento di macchie scure nell'atmosfera solare quando un lampo di luce accecante attirò la sua attenzione. Questo bagliore, che durò quasi cinque minuti, avrebbe poi fatto la storia come la prima eruzione solare mai registrata.

Ora conosciuto come l'Evento di Carrington, questa tempesta di particelle cariche di elettricità che viaggiavano a grande velocità causò incendi negli uffici telegrafici e scatenò spettacolari aurore fino a latitudini meridionali come Cuba e Hawaii. Ancora oggi, questa è considerata la tempesta solare più intensa mai registrata.

Quelle macchie scure che Carrington stava studiando, vaste regioni di energia magnetica accumulata grandi quanto un pianeta, chiamate macchie solari, avrebbero potuto fornire un grande indizio che qualcosa di pericoloso stava per arrivare. La dimensione e la quantità di macchie solari visibili in un dato momento sono direttamente correlate al ciclo di attività elettromagnetica del sole, che dura 11 anni.

Carrington disegnò un diagramma delle macchie solari che vedeva rivolte verso la Terra e in seguito presentò i disegni alla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Le immagini mostrano un grande raggruppamento di macchie scure che stimò essere complessivamente largo quanto Giove; una rianalisi dei suoi schizzi del 2019 pubblicata sulla rivista Space Weather stimava che le macchie coprissero tra il 9% e il 14% della larghezza del disco solare.

Non si tratta di qualcosa di unico, poiché gli scienziati hanno osservato una macchia solare di dimensioni più o meno uguali nel novembre 2003, poco prima che la più forte eruzione solare dell'era moderna prendesse vita. Fortunatamente, l'espulsione di massa coronale risultante ha solo sfiorato la Terra e non ha causato danni diffusi.

Oggi l'Evento Carrington non è solo un fenomeno storico, ma un monito per il futuro.