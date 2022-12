È stata osservata una massiccia eruzione ghiacciata da una cometa

Un vulcano che erutta da una cometa? È possibile e gli astronomi hanno osservato un evento senza precedenti. Stiamo parlando della cometa 29P/Schwassmann-Wachmann (o "29P" in breve), la roccia ghiacciata più vulcanicamente attiva del nostro Sistema Solare, scoperta nel 1927 dagli astronomi Arnold Schwassmann e Arno Arthur Wachmann.

La cometa orbita attorno al Sole ogni 15 anni circa, ha un diametro di circa 60 chilometri e si pensa che abbia avuto origine dalla fascia di Kuiper, un grande anello di asteroidi in orbita ai confini del nostro sistema. Si tratta di un evento piuttosto raro, così come ha definito Cai Stoddard-Jones, dottorando dell'Università di Cardiff, a LiveScience.

Tutto è iniziato il 22 novembre di quest'anno, quando un astronomo dilettante di nome Patrick Wiggins ha notato che il corpo celesta aveva drasticamente aumentato la sua luminosità. Successive osservazioni fatte da altri astronomi hanno rivelato che questo picco di luce non era nient'altro che il risultato di una massiccia eruzione vulcanica - la seconda più grande vista su 29P negli ultimi 12 anni.

Le comete come queste non "vomitano" magma come il vulcano Mauna Loa, ma rilasciano una miscela gelida di idrocarburi liquidi nello spazio. Il materiale espulso dall'eruzione recente si è propagato per 56.000 km dall'oggetto, sta viaggiando a velocità fino a 1.295 km/h e il pennacchio probabilmente comprendeva più di un milione di tonnellate di materiale.

Gli scienziati ritengono che il rallentamento della rotazione di 29P possa aver permesso alla radiazione del Sole di riscaldare il nucleo in modo non uniforme, nonostante la sua orbita molto ampia, avviando così l'eruzione ghiacciata.