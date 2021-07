É stata osservata un nuovo tipo di supernova: ecco i dettagli della scoperta

Una nuova ricerca pubblicata sulla rivista Nature Astronomy ha descritto un nuovo tipo di supernova che, nonostante sia stata ipotizzata per 40 anni, è stata difficile da osservare. Si chiama "supernova a cattura elettronica" e potrebbe aiutare a spiegare un mistero del 1054 d.C., quando avvenne l'evento che diede vita alla Nebulosa del Granchio.

Questa supernova si verifica nelle stelle che hanno tra le otto e le dieci masse solari, e in quelle in cui la fusione produce un nucleo di magnesio, neon e ossigeno. Come avviene la spettacolare esplosione? Alcuni degli elettroni nel nucleo di ossigeno-neon-magnesio vengono frantumati nei loro nuclei atomici in un processo chiamato "cattura elettronica".

Questa rimozione di elettroni fa sì che il nucleo della stella si pieghi sotto il suo stesso peso e collassi, risultando in una supernova a cattura elettronica. Tale teoria venne formulata a partire dal 1980 da Ken Nomoto dell'Università di Tokyo. Negli anni gli esperti hanno cercato di creare delle previsioni sulle caratteristiche di queste stelle:

Dovrebbero avere molta massa;

Dovrebbero perdere gran parte delle loro massa prima di esplodere;

Questa massa vicino alla stella morente dovrebbe avere una composizione chimica insolita.

Queste caratteristiche sono state osservate in un evento del 2018, chiamato SN 2018zd e l'esplosione di trovava a soli 31 milioni di anni luce di distanza, nella galassia NGC 2146. "Abbiamo esaminato ogni aspetto di SN 2018zd e ci siamo resi conto che tutti questi possono essere spiegati nello scenario della cattura di elettroni", ha dichiarato Daichi Hiramatsu, studente laureato presso l'UC Santa Barbara e l'Osservatorio Las Cumbres.

Non solo l'evento del 2018: nel 1054 d.C. nella Via Lattea si verificò una supernova che, secondo i dati cinesi e giapponesi, era così brillante da poter essere vista di giorno per 23 giorni e di notte per quasi due anni, quella che oggi forma la Nebulosa del Granchio. Quest'ultima era la miglior candidata per il ruolo di supernova a cattura elettronica... ma non è facile determinarlo per un evento vecchio 1.000 anni.

Il nuovo studio, tuttavia, dà nuove certezze. "Sono molto contento che sia stata finalmente scoperta la supernova a cattura elettronica, che io e i miei colleghi avevamo previsto 40 anni fa", ha dichiarato infine Ken Nomoto della Kavli IPMU dell'Università di Tokyo.