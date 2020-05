È stata osservata una rarissima galassia 'anello di fuoco' vecchia 11 miliardi di anni

Guardando 11 miliardi di anni "indietro nel tempo", gli scienziati hanno osservato un raro tipo di galassia che viene descritta come un "anello cosmico di fuoco". La galassia, che ha circa la massa della Via Lattea, è circolare con un buco nel mezzo e la sua scoperta è destinata a scuotere le teorie sulla prima formazione delle strutture cosmiche.

La galassia, chiamata R5519, secondo quanto è stato riportato sulla rivista sulla rivista Nature Astronomy, dista 11 miliardi di anni luce dal Sistema solare. Il buco al suo centro è davvero enorme, con un diametro due miliardi di volte più lungo della distanza tra la Terra e il Sole. Per dirla in altro modo, è tre milioni di volte più grande del diametro del buco nero supermassiccio nella galassia Messier 87.

"Sta guadagnando stelle ad una velocità 50 volte maggiore della Via Lattea", afferma il dottor Tiantian Yuan, dell'Australia's ARC Centre of Excellence for All Sky Astrophysics in 3 Dimensions (ASTRO 3-D). "La maggior parte di quell'attività si svolge sul suo anello, quindi è davvero un anello di fuoco." Un team di astronomi di tutto il mondo ha utilizzato i dati spettroscopici raccolti dall'osservatorio WM Keck alle Hawaii e immagini registrate dal telescopio spaziale Hubble della NASA per identificare la struttura insolita.

Esistono due tipi di galassie ad anello: quelle più comuni che si creano a seguito di alcuni processi interni, e quelle collisionali che si formano, così come suggerisce il nome, a seguito di immensi e violenti scontri con altre galassie. Nel vicino universo "locale" quest'ultime sono 1000 volte più rare della prima.

Lo studio R5519 aiuterebbe gli esperti a determinare la formazione delle galassie a spirale.