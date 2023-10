Osservata nello spazio una pulsar senza precedenti

Tra le stelle che brillano e le galassie che danzano, c'è una pulsar che sta attirando l'attenzione degli astronomi come mai prima d'ora. Questa, nota come Vela, sta emettendo raggi gamma a un'energia così elevata da far impallidire qualsiasi altra osservazione precedente. Ma cosa rende questa scoperta così straordinaria?

Le pulsar sono stelle di neutroni nate dalla morte di stelle massicce. Quando queste stelle esauriscono il loro carburante, collassano su se stesse e, in un'esplosione spettacolare chiamata supernova, nasce un pulsar. Queste stelle neutroniche, nonostante siano solo larghe quanto una città, hanno una massa incredibile e ruotano su se stesse a velocità vertiginose.

Vela, ad esempio, compie ben 11 rotazioni al secondo, più delle pale di un elicottero! Ma la vera sorpresa è venuta quando gli scienziati, utilizzando il sistema di telescopi HESS, hanno osservato l'emissione di raggi gamma. Questi raggi gamma erano circa 200 volte più potenti di quelli emessi dai pulsar medi.

Questa scoperta ha suggerito che c'è qualcosa di inaspettato che sta accadendo attorno alla stella morta. Forse ci sono zone di accelerazione al di fuori dei coni di luce standard dei pulsar, o forse esistono campi magnetici ben strutturati oltre queste zone. Altre teorie suggeriscono che i venti delle stelle neutroniche possano accelerare le particelle e le loro emissioni.

Gli scienziati sono entusiasti di questa scoperta e sono ansiosi di esplorare ulteriormente questo fenomeno, sperando di gettare luce su altri misteri dell'universo.