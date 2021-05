È stata osservata una stella 'spaghettizzata' da un buco nero

Chiunque si avvicini troppo a un buco nero a un certo punto verrà lacerato in un processo che gli astronomi chiamano "spaghettificazione" (anche se non in tutti i casi); la parola non è stata data a caso, poiché nel processo lo sfortunato oggetto viene allungato come uno spaghetto, lacerando ogni suo singolo atomo.

L'evento - soprattutto quando c'è una stella di mezzo - rilascia una scarica di energia che può essere vista a centinaia di milioni di anni luce di distanza. Molti di questi eventi sono stati individuati negli ultimi decenni, tuttavia, il filamento stesso non è mai stato osservato prima... almeno fino ad ora.

In un nuovo studio pubblicato su Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, sono state riportate le osservazioni dirette di una stella spaghettificata. Alcune delle molecole dell'ex stella hanno assorbito la luce dall'ambiente circostante consentendo agli scienziati di vedere la distribuzione del materiale.

L'evento è noto come AT 2019dsg e si è svolto attorno a un buco nero supermassiccio di circa 5,4 milioni di volte la massa del nostro Sole. La nostra comprensione di questi eventi è notevolmente migliorata negli ultimi anni grazie a più scoperte di questo tipo, in particolare quello più vicino a noi (individuato dagli autori di questo stesso studio), e i neutrini rilevati da un altro evento.

I misteri della spaghettificazione, insomma, vengono lentamente svelati.