È stata osservata la supernova più brillante di sempre

In una galassia a circa 3.6 miliardi di anni luce dalla Terra, un team di ricercatori sembra aver scoperto la supernova più luminosa mai vista. Si chiama SN2016aps, e la massa iniziale della stella esplosa potrebbe essere stata più di 100 volte quella del Sole.

"Possiamo misurare le supernovae usando due scale: l'energia totale dell'esplosione e la quantità di quell'energia che viene emessa come luce osservabile o radiazione", afferma l'autore principale dello studio Matt Nicholl, docente alla School of Physics and Astronomy e dell'Institute of Gravitational Wave Astronomy.

In una supernova "standard", la radiazione è inferiore all'1% dell'energia totale. Tuttavia, in SN2016aps, i ricercatori hanno scoperto che la radiazione era ben cinque volte l'energia di esplosione di una di dimensioni normali. Si tratta, quindi, della "maggior quantità di luce che abbiamo mai visto emessa da una supernova", continua Nicholl.

L'evento osservato potrebbe trattarsi di una supernova a instabilità di coppia pulsazionale, un evento mai visto prima e solo ipotizzato, che venne originato da due enormi stelle che si fusero prima dell'esplosione. Nicholl e il suo team hanno seguito l'evento per due anni con il telescopio spaziale Hubble della NASA e una varietà di strumenti, osservando mentre la luminosità della supernova si riduceva all'1% del suo picco di produzione.

"Ora che sappiamo che tali esplosioni energetiche si verificano in natura, il nuovo James Webb Space Telescope della NASA sarà in grado di vedere eventi simili così lontani che possiamo guardare indietro nel tempo alla morte delle primissime stelle nell'universo", afferma infine il coautore dello studio Edo Berger, professore di astronomia all'Università di Harvard. Il lancio del telescopio spaziale James Webb è previsto per l'anno prossimo, salvo imprevisti.