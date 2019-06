Osservate 1.300 stelle vicine, ma non è stato trovato alcun segno di vita aliena

Il programma di ricerca per l'intelligenza extraterrestre (SETI), ha esaminato 1.327 stelle vicine per cercare segni di vita intelligente aliena, ma non è stato trovato nulla.

"Non ci sono civiltà sorprendentemente avanzate che provano a contattarci con trasmettitori incredibilmente potenti" ha detto a Live Science Danny Price, astrofisica dell'Università della California, autrice principale di un articolo pubblicato sul The Astrophysical Journal.

Price ha affermato che potrebbero esserci molte spiegazioni per la mancanza di segnali alieni. C'è una possibilità che la ricerca sia stata condotta su frequenze sbagliate, o che i segnali fossero coperti dalle interferenze radio dalla Terra.

La nostra tecnologia potrebbe "limitarci" da questo punto di vista. "SETI è un po' uno specchio su noi stessi, sulla nostra tecnologia e sulla nostra comprensione della fisica", ha affermato Price. Questa osservazione è stata condotta come parte dell'iniziativa Breakthrough Listen, un progetto di 10 anni e dal costo di 100 milioni di dollari, finanziato dal miliardario russo Yuri Milner.

L'iniziativa, avviata nel 2015, fa affidamento su due dei più potenti telescopi del mondo: il radiotelescopio di Green Bank e l'osservatorio di Parkes, rispettivamente grandi 100 e 64 metri.

Nella loro ultima osservazioni sono stati raccolti oltre 1 milione di gigabyte (1 petabyte) di dati in entrambe le lunghezze d'onda radio e ottiche, osservando più di mille stelle entro 160 anni luce dalla Terra (sono stati osservati migliaia di segnali, tutti di poco conto o appartenenti ai satelliti artificiali).

L'intero catalogo di informazioni sarà disponibile pubblicamente sul Breakthrough's Open Data Archive, e potra essere esaminato da tutti. Price è comunque certa che in futuro il suo team sarà in grado di cercare la vita nell'Universo in un modo più selettivo.

Un primo passo per questa impresa sarà quello di utilizzare il telescopio MeerKAT, che dispone di ben 64 antenne, ognuna dal diametro di 13 metri, e osserverà più di un milione di stelle nelle nostre vicinanze. Una tale scoperta, secondo Price, sarebbe rivoluzionaria. "Penso che sarebbe una delle scoperte più importanti che l'umanità avrebbe mai fatto", ha infine concluso.