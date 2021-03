Osservate delle creature marine 'intrappolate sotto il ghiaccio' per 50 anni

Questo mese un iceberg si è staccato dalla sua calotta glaciale antartica e ha iniziato ad andare alla deriva lentamente attraverso il Mare di Weddell. Questo evento ha permesso ai ricercatori di studiare la vita marina che si trovava proprio sotto il pezzo di ghiaccio che, staccandosi, ha rivelato la sua fauna dopo 50 anni.

Cos'hanno trovato gli esperti? Una comunità di molluschi, stelle marine, cetrioli di mare e almeno cinque specie di pesci e due specie di calamari. "Un incredibile livello di biodiversità in una regione che è stata coperta da uno spesso strato di ghiaccio per decenni", affermano i ricercatori dell'Istituto Alfred Wegener, in Germania.

Sono centinaia le specie che vivono nelle acque gelide e questa scoperta sicuramente non sorprende. Quello che ha stupito gli esperti è stato il ritrovamento di coralli e spugne, poiché queste creature si nutrono di fitoplancton, ovvero piccolissime creature che prendono energia dal Sole e che si trovano, quindi, nelle zone superficiali dell'oceano.

Trovare comunità di creature marine divoratrici di fitoplancton che vivono nell'oscurità in profondità sotto il ghiaccio antartico è controintuitivo. Ciò significa che, in qualche modo, i nutrienti vengono trascinati migliaia di metri sotto le piattaforme di ghiaccio dell'Antartide per nutrire le creature che vivono sul fondo.

Questo meccanismo dovrà essere studiato ancora più a fondo dagli scienziati; un modo per conoscere ancora di più l'ecosistema della regione.