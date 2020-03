Osservate delle misteriose onde all'origine della vita

Quando l'ovulo viene fecondato, dalla sua superficie viene emessa una cascata di proteine che forma un particolare pattern ondulatorio. Questi archi non sono solo decorativi ma hanno un'importanza fondamentale nella divisione cellulare: il vero inizio della vita.

"L'ovulo è una cellula enorme, e le proteine devono lavorare insieme per trovare il centro, in modo che la cellula sappia dove dividersi, più e più volte, per formare l'organismo," dice Nikta Fakhri del MIT. "Senza le proteine che formano le onde, probabilmente non ci sarebbe la divisione cellulare."

Nel loro studio, Fakhri e i suoi colleghi hanno esaminato i pattern di propagazione delle onde prodotte dall'ovulo della stella marina (Patiria miniata). Al di là della biologia specifica dell'animale, gli scienziati erano interessati a confrontare questo fenomeno con altri simili, tutti esempi dei cosiddetti difetti topologici.

I difetti topologici sono una famiglia di funzioni, soluzioni delle equazioni differenziali che descrivono un fenomeno, che non possono essere raggiunti a partire dalla soluzione di "vuoto". Questo tipo di turbolenze appaiono in scale che vanno dai vortici planetari ai segnali elettrici nel nostro cervello. Nonostante ci siano molti esempi, la natura di questi fenomeni rimane misteriosa.

"Nonostante i progressi effettuati nel comprendere i difetti topologici e le loro implicazioni, non è chiaro se le leggi statistiche che governano il loro comportamento, dal mondo classico a quello quantistico, siano valide anche per gli esseri viventi," spiegano gli autori.

Nel loro esperimento, i ricercatori hanno utilizzato un ormone che simula il concepimento per indurre l'ovulo ad emettere le proteine. Il risultato è stato esaminato tramite il microscopio. Variando la concentrazione dell'ormone, gli scienziati sono stati in grado di osservare una grande varietà di pattern diversi. Non è la prima volta che le stelle marine vengono sottoposte ad esperimenti con gli ormoni, quì c'è la loro reazione all'ossitocina.

"Non molto era conosciuto della dinamica delle onde sulla superficie dell'ovulo, e dopo che le abbiamo analizzate, abbiamo visto che lo stesso pattern appare in altri sistemi. È la manifestazione di un pattern universale," dice Fakhri