Osservate le prime e incredibili 'api notturne' che impollinano durante la notte

Un nuovo studio ha scoperto l'esistenza di due specie api che, invece di impollinare di giorno come i loro "colleghi", lo fanno di notte. In particolare, nello studio pubblicato sulla rivista Journal of Hymenoptera Research, gli scienziati hanno esaminato la Reepenia bituberculata e la Meroglossa gemmata.

Le due specie di api australiane attive di notte e durante le ore del crepuscolo si trovano principalmente nel nord tropicale dell'Australia, ma potrebbero potenzialmente esistere in condizioni aride, subtropicali e forse anche temperate lungo tutto il continente.

"Abbiamo confermato l'esistenza di almeno due specie di api crepuscolari in Australia e probabilmente ce ne saranno molte altre che possono nutrirsi sia durante il giorno che al mattino presto o alla sera in condizioni di scarsa illuminazione", afferma l'autore principale dello studio James Dorey, del College of Science & Engineering della Flinders University.

Capire il comportamento di queste creature potrebbe essere molto importante in futuro per salvaguardare la loro esistenza dagli impatti dei cambiamenti climatici. "I modelli meteorologici globali stanno cambiando e le temperature in molte parti dell'Australia stanno aumentando insieme al rischio di siccità prolungate e incendi. Quindi, dobbiamo migliorare la nostra comprensione degli insetti che impollinano di notte o nelle parti più miti della giornata per evitare potenziali rischi di estinzione", afferma infine Dorey.

Questo studio apre le porte per un nuovo tipo di ricerca verso questi incredibili (ed essenziali) insetti impollinatori.