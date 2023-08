Osservati gli 'Anelli di Alice', strutture quantistiche che riscriveranno le leggi fisiche

Gli scienziati sembrano aver osservato per la prima volta degli 'Anelli di Alice'. Queste straordinarie strutture circolari nel tessuto della realtà sono state scrutate per la prima volta da un team di ricercatori negli Stati Uniti e in Finlandia.

Queste formazioni, che emergono in un gas superfreddo, offrono una finestra su un tipo di magnetismo unilaterale che potrebbe sconvolgere tutto ciò che pensiamo di sapere sul funzionamento dell'Universo.

Cosa sono esattamente questi anelli?

Sono strettamente collegati ai monopoli topologici, distorsioni nei campi quantistici che, come i poli di un magnete, esistono in isolamento. Questi monopoli possono trasformarsi, fondersi e dare vita a strutture ancora più bizzarre, come gli Anelli di Alice, che a loro volta sono legati a stringhe di Alice, strutture che si contorcono in poli magnetici unilaterali quando si chiudono in anelli.

E la cosa più sorprendente è che, mentre i monopoli tipici potrebbero durare solo pochi millesimi di secondo, gli Anelli di Alice persistono per più di 80 millisecondi, venti volte più a lungo. Queste strutture non sono solo fenomeni di passaggio; potrebbero essere la chiave per comprendere le forze e le particelle che costituiscono la nostra realtà.

Come un caleidoscopio quantistico che cambia ogni volta che lo guardiamo, questi anelli potrebbero essere i precursori di una nuova era nella fisica, un'era in cui le leggi della natura come le conosciamo potrebbero essere riscritte... e forse anche i computer quantistici.