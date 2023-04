Osservati gli anelli di Einstein: potrebbero svelare la natura della materia oscura

La maggior parte della materia nell'Universo è composta da una sostanza invisibile, che non riflette né assorbe la luce; sappiamo che esiste, eppure carpire la vera natura della materia oscura è estremamente difficile. Un nuovo studio potrebbe portarci più vicini a comprenderla, grazie agli "anelli di Einstein".

Il nome "materia oscura" non è altro che un nome temporaneo per questa sostanza che permea le galassie. In realtà non sappiamo praticamente nulla su di essa, se non per i suoi effetti sulla gravità.

Sono due le teorie prevalenti che ipotizzano da cosa sia formata: secondo la prima, sarebbe formata da particelle pesanti, chiamate Weakly Interactive Massive Particles (WIMPs), mentre per la seconda i costituenti sarebbero particelle estremamente leggere, dette "assioni".

Quando la luce nell'Universo incontra un oggetto particolarmente massivo (come una galassia), il suo percorso viene "piegato", poiché - secondo la teoria della relatività generale di Albert Einstein - la gravità dell'oggetto piega lo spaziotempo. Questo effetto è noto come "lente gravitazionale" e a volte può creare dei cerchi luminosi, chiamati appunto "anelli di Einstein".

È proprio su questo fenomeno che si è basata la ricerca dello scienziato Alfred Amruth e del suo team; in particolare, i ricercatori si sono focalizzati sulla galassia HS 0810+2554 e sulla luce piegata da essa.

Comparando l'osservazione ad avanzate simulazioni al computer, hanno scoperto che la distorsione della luce corrispondeva esattamente ai loro modelli basati sugli assioni; il modello WIMP, d'altro canto, non è riuscito a riprodurre tutti gli effetti osservati nella realtà. I risultati hanno quindi evidenziato come siano gli assioni i candidati più probabili per la materia oscura, in grado di spiegare diversi fenomeni astrofisici.

Questo nuovo studio si è rivelato entusiasmante per gli scienziati, ma il dibattito non si è ancora concluso. Conoscere tutti i segreti della materia oscura avrà dei profondi effetti sulla fisica e rivelerà molto sulla formazione delle galassie.