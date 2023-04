Osservati per la prima volta i laser della NASA da terra nello spazio

Strisce di luce verdi che si muovono nello spazio. Per alcuni potrebbero essere UFO (o UAP), ma un po' come quelle avvistate alle Hawaii, sono semplicemente i satelliti della NASA che si mostrano in tutta la loro spettacolarità.

Utilizzando telecamere per il rilevamento del movimento, il curatore del Museo della città di Hiratsuka e astronomo dilettante Daichi Fujii ha infatti osservato - per la prima volta in assoluto secondo la NASA - delle linee verdi pulsanti che potevano essere chiaramente notate attraverso il cielo nuvoloso il 16 settembre 2022.

Fujii ha poi scoperto che i lampi verdi appartenevano a Ice, Cloud and Land Elevation Satellite 2 della NASA, o semplicemente ICESat-2, che era passato sopra il Giappone quella notte. Questa è la prima volta che ICESat-2 viene notato.

"Il satellite sembrava essere quasi sopra di lui, con il raggio che colpiva le nuvole basse ad angolo", ha affermato Tony Martino, scienziato dello strumento ICESat-2 presso il Goddard Space Flight Center della NASA. "Per vedere il laser, devi essere esattamente nel posto giusto, al momento giusto, e devi avere le giuste condizioni."

A che serve questo satellite? Per misurare l'esatta dell'altezza del ghiaccio, dell'acqua e delle superfici terrestri. Il laser verde del veicolo spaziale spara 10.000 volte al secondo sei raggi di luce sulla Terra. Misurando il tempo impiegato dai singoli fotoni per ritornare indietro, può ottenere un'istantanea precisa del paesaggio sottostante.

Fujii è riuscito a catturare questi impulsi su video solo grazie alle nuvole che diffondono la luce del laser.