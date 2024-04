Per la prima volta sono stati osservati dei leopardi cacciare durante la notte

La BBC, la rete televisiva britannica, nella sua lunga storia è riuscita ad ottenere diversi record scientifici, soprattutto grazie al suo team di documentaristi esperti che viaggiano in tutto il mondo .sono famosi per esempio per la serie Blue Planet).

Ciò che sono riusciti a fare tuttavia in Africa, per riprendere per la prima volta un leopardo durante una battuta di caccia notturna, è davvero incredibile.

Utilizzando delle telecamere particolari, che permettono di riprendere anche nel cuore della notte tutti i movimenti di un animale a sangue caldo, sono riusciti persino a riprendere uno di questi felini mentre saltava di albero in albero, ad un'altezza di 20 metri, nel tentativo di braccare una preda.

Una sequenza entusiasmante, che è stata da poco messa in onda all'interno in un'anteprima della serie di documentari Mammals, narrata da Sir David Attenborough.

Le prede in questione erano un gruppo di babbuini gialli, appartenente alla specie Papio cynocephalus, che dopo aver trascorso tutto il giorno sulla terraferma per procacciarsi il cibo, di notte sono saliti fra le fronde degli alberi, illudendosi di essere al sicuro.

I leopardi hanno la vista specializzata per la vista notturna, sono degli ottimi arrampicatori e sono molto agili nello spostarsi fra i rami. Grazie a queste loro capacità, risultano degli ottimi cacciatori, colpendo in particolar modo dall'alto tutte le loro prede.

"Devo dire che vedere il leopardo cacciare di notte è stata la cosa più sorprendente a cui assistere", ha detto Stuart Armstrong, produttore dell'episodio. "Nella completa oscurità, tutto ciò che puoi vedere è lo schermo della tua fotocamera e i cannocchiali che usiamo per evidenziare al cameraman cosa sta succedendo."

I leopardi non sono nuovi nello stupire il pubblico. Qualche anno fa, dei loro scatti divennero molto virali sui social, divenendo il simbolo di una "natura ritrovata" durante i primi duri mesi della pandemia da Covid.

