Osservato il più antico scontro di galassie primordiali, vecchio 13 miliardi di anni

Gli astronomi hanno osservato come appariva una galassia ben 13 miliardi di anni fa, quando l'Universo era ancora all'inizio della sua longeva esistenza. La sua luce infatti, è stata osservata grazie all'Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), composto da ben 66 radiotelescopi.

La coppia è nota come B14-65666, e lo sguardo di ALMA ha rivelato che le due galassie hanno nubi di polvere, ossigeno e carbonio (la prima volta che si scopre una galassia usando questa combinazione di tre segnali). L'idea che queste due galassie si stiano fondendo deriva dal fatto che ambedue le formazioni si stanno muovendo a velocità diverse.

A causa della mescolanza dei materiali delle due galassie infatti, si stanno formando nuove giovani stelle ad una velocità di circa 100 volte quella della Via Lattea (anche se la massa stellare è inferiore al 10% in confronto alla nostra galassia).

La scoperta è stata effettuata dei ricercatori della Waseda University, che hanno pubblicato i loro studi il ​​18 giugno in Publications of the Astronomical Society of Japan. Secondo gli scienziati, la fusione tra galassie è uno standard nell'immensità del cosmo.

Perfino la Via Lattea ha subito molte collisioni nel suo passato (ci sono ancora le "cicatrici"), e ne subirà ancora molte altre: come la fusione con Andromeda, che avverrà tra circa quattro o cinque miliardi di anni.

Quando due galassie collidono, difficilmente le stelle presenti verranno coinvolte nella fusione, a causa delle loro enormi distanze. Tuttavia questi ammassi stellari non sono fatti solo di oggetti celesti ma anche di polvere, che da vita a nuovissimi corpi celesti, ed emette una fortissima radiazione.

Ed è proprio grazie a questa radiazione che gli scienziati sono riusciti ad osservare B14-65666, circa 13 miliardi di anni dopo. Gli astronomi hanno osservato in precedenza altri scontri tra galassie "moderne", ma le prime generazioni di galassie sono importanti perché sono costituite dal materiale del Big Bang.

Studiando B14-65666, gli scienziati sperano di poter imparare qualcosa sulle prime galassie primitive, che si sono evolute ed hanno formato tutto quello che vediamo all'interno dell'Universo.