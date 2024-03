Osservato per la prima volta in assoluto un 'uragano spaziale', ecco cos'è

In un angolo remoto sopra il Polo Nord, un evento spettacolare ha sfidato la nostra comprensione dell'atmosfera terrestre. Un turbine gigantesco, alto nel cielo, che sprigiona precipitazioni elettriche invece di acqua. Questa non è l'arma segreta di un racconto di fantascienza, ma la descrizione di un fenomeno reale: l'uragano spaziale.

Per la prima volta, i scienziati hanno documentato un tale evento, ampliando il nostro sapere sul comportamento atmosferico a livelli finora inesplorati. La ricerca, pubblicata su Nature Communications nel febbraio 2021, rivela che il 20 agosto 2014, un vortice di plasma esteso per oltre 1.000 chilometri si è formato sopra il Polo magnetico Nord, rimanendo visibile per circa otto ore.

Sebbene invisibile all'occhio umano, il fenomeno ha interferito con i satelliti meteorologici, rivelando la sua presenza agli studiosi. Questo "uragano spaziale", pur condividendo il nome con i più familiari cicloni terrestri, presenta caratteristiche uniche (ci sono eventi simili anche su Giove).

Entrambi i tipi di uragano hanno un "occhio" al centro e spirali di tempesta attorno, ma mentre i nostri uragani terrestri portano pioggia, quello spaziale ha scaricato precipitazioni elettriche, potenzialmente generatrici di aurore boreali inosservate a causa della stagione estiva nell'emisfero nord.

La grandezza di questo uragano spaziale, oltre due volte il diametro medio di quelli terrestri, solleva interrogativi sui meccanismi che lo hanno generato. Gli scienziati ipotizzano che condizioni elettromagnetiche particolari nel 2014, un periodo di bassa attività solare e geomagnetica, abbiano favorito la formazione di questo fenomeno, in modo simile a quanto accade per gli uragani sulla Terra.

Nonostante le possibili preoccupazioni, gli uragani spaziali si rivelano per lo più innocui per l'uomo, con il potenziale di causare disturbi limitati a GPS, onde radio e, in casi estremi, alla rete elettrica, principalmente nelle regioni polari.

