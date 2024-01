Scoperto il buco nero più antico dell'universo: ha ben13 miliardi di anni!

La notizia è riuscita a occupare velocemente la prima pagina di molti giornali specializzati. Un gruppo di astronomi provenienti dall'Università di Cambridge ha appena scoperto un buco nero molto antico, nato "appena" 400 milioni di anni dopo il Big Bang. Si sembra complicato, ma ora ve lo spieghiamo meglio.

Attualmente questo buco nero è il più antico conosciuto ed è nato circa 13 miliardi di anni fa. Molto tempo prima della nascita del Sistema Solare. Gli astronomi lo hanno trovato all'interno della galassia GN-z11 ed è in attesa di ricevere ancora un nome.

L'avvistamento è avvenuto in maniera del tutto casuale. Gli astronomi stavano usando il James Webb Telescope della Nasa per effettuare altre ricerche legate ai buchi neri quando hanno notato l'interazione gravitazionale fra questo corpo celeste e il centro di GN-z11, indizio del fatto che si tratta di un buco super massiccio, posto al centro della spirale della galassia. Tuttavia le sue notevole dimensioni e la sua età pongono diversi problemi agli astronomi.

Secondo i modelli oggi utilizzati dagli scienziati, i buchi neri per divenire super massicci devono accrescersi mangiando pianeti e interi sistemi solari per almeno un miliardo di anni, ma all'epoca della formazione di questo buco nero l'universo non aveva neppure la metà degli anni richiesti. Un controsenso che sta destabilizzando le teorie fisiche della formazione dell'universo.

Una possibile soluzione, secondo gli esperti, sarebbe quella di considerare l'elevata concentrazione di gas nell'universo primordiale, che consentiva ai giovani buchi neri di mangiare più voracemente rispetto ai loro successori. Questo permetterebbe di spiegare sia le grandi dimensioni del buco nero presente al centro di GN-z11 che la scomparsa di buona parte della materia prodotta dal Big Bang.

Recentemente la fisica astronomica ha dovuto rivedere buona parte delle sue conoscenze legate alla fisica e all'origine dei buchi neri. Qualche mese fa, per esempio, un altro team di astronomi ha trovato un buco nero gigantesco, grande 30 miliardi di volte il Sole, sconvolgendo le teorie matematiche con cui gli scienziati tentano di descrivere l'universo.