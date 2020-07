Per la prima volta è stato osservato un buco nero che brilla

I buchi neri non brillano. Anzi, sono conosciuti per fare l'opposto: divorare ogni cosa che incontrano compresa la luce. Tuttavia un gruppo di astronomi ha osservato un improvvisa "fiamma" che gradualmente è tornata alla sua brillantezza solita. L'osservazione è molto strana e i ricercatori stanno cercando di capire cosa l'abbia causata.

Il buco nero supermassivo è lontano 275 milioni di anni luce, con una massa di 19 milioni di Soli e alimenta il Nucleo Galattico Attivo (AGN) di una galassia chiamata 1ES 1927+654.

Un buco nero ha alcuni elementi ricorrenti: un orizzonte degli eventi, il suo punto di non ritorno; un disco di accrescimento in quelli più grandi e, subito fuori dall'orizzonte degli eventi esiste una zona chiamata corona, composta da elettroni altamente energetici.

Durante un periodo di circa 40 giorni, gli astronomi hanno osservato un crollo nella luminosità della corona, prima che tornasse a brillare come prima.

"Ci aspettavamo che variazioni così grandi avvenissero su scale del milione di anni," racconta Erin Kara del MIT. "Ma in questo oggetto abbiamo osservato una variazione di un fattore 10.000 in un anno e di un fattore 100 in circa 8 ore, che è stupefacente."

I ricercatori si sono accorti subito che ci fosse qualcosa di strano quando All-Sky Automated Survey for Super-Novae (ASASSN), uno strumento automatico per rilevare i flash nello spazio, ha trovato un lampo 40 volte più intenso del normale. Questo ha attirato l'attenzione degli astronomi che hanno puntato diversi telescopi, ma inizialmente è stato tutto normale. Dopo 160 giorni dal lampo, la corona ha iniziato a diminuire di brillanza e in 40 giorni l'emissione di raggi-x è stata cancellata.

Poco dopo la luminosità è tornata a crescere e 300 giorni dopo il primo evento, l'AGN era 20 volte più brillante di prima. "Normalmente non vediamo variazioni del genere in un buco nero che accresce," spiega Claudio Ricci della Diego Portales University in Chile e autore dello studio.

I ricercatori non sono sicuri di come si generi la corona e come sia alimentata, ma pensano che sia coinvolto il campo magnetico del buco nero. Gli eventi osservati al centro di 1ES 1927+654 possono indicare una forte distorsione nelle linee del campo. Questo può avvenire quando un buco nero assorbe una stella (qui parlavamo di un sopravvissuto a questo incontro), evento che si accorda bene con le osservazioni. I detriti del corpo celeste possono aver distrutto il campo magnetico, che si è lentamente ricostruito nei giorni seguenti.

L'osservazione fornisce degli indizi importanti per comprendere il funzionamento della corona , una componente dei buchi neri ancora molto misteriosa. Dopo aver misurato la velocità di rotazione di un black hole, siamo vicino a comprendere sempre nuovi elementi di questi giganteschi mostri nello spazio.