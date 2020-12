È stato osservato un filamento, di 50 milioni di anni luce, della Rete Cosmica

Il nostro Universo è costituito da una "rete cosmica" fatta di enormi e sottili filamenti di gas che si estendono tra giganteschi ammassi di materia... almeno secondo quanto ci dicono la maggior parte dei nostri modelli. Non sono mai stati avvistati prima d'ora, ma un nuovo e gigantesco studio ne ha appena rilevato uno.

Nel corso dei miliardi di anni dal Big Bang, il gas si è aggregato sotto l'attrazione della gravità, formando filamenti di materia con vasti vuoti tra loro. Si pensa, infatti, che quasi tutte le galassie che vediamo oggi nel cosmo, inclusa la nostra bella Via Lattea, si siano formate in questi filamenti. Adesso, il telescopio eROSITA ha rilevato direttamente il gas caldo in un filamento lungo 50 milioni di anni luce.

Non solo eROSITA, perché gli scienziati hanno utilizzato anche gli "occhi" dell'osservatorio Askap, l’Australian Square Kilometre Array Pathfinder. Questo lavoro non è solo importante come conferma del nostro modello di Universo, già ipotizzato grazie ad altri modelli, ma è anche il primo risultato derivante dalla collaborazione tra ASKAP ed eROSITA.

Questa scoperta, infatti, apre le porte ad altri emozionati lavori, che potranno gettare nuova luce sul nostro misterioso Universo. È stata scoperto anche un dato davvero interessante: nonostante i filamenti contengano probabilmente più della metà della materia nell'Universo, sono composti solo da dieci particelle per metro cubo, meno del miglior vuoto che possiamo creare sulla Terra.