È stato osservato un inaspettato caso di cannibalismo marino

Due ricercatori hanno scoperto per caso un comportamento davvero inaspettato tra due stelle marine Asterias forbesi: quando affamati, mangiano i loro simili per sopravvivere; un meccanismo davvero primitivo, che gli esperti non hanno mai visto in queste creature.

Dopo essere state portare in laboratorio per effettuare alcuni studi "hanno iniziato a mangiarsi l'un l'altro prima ancora che introducessimo i granchi. Quindi abbiamo dovuto eliminare l'esperimento", ha affermato in una dichiarazione Jon Allen, professore associato presso il Dipartimento di Biologia di William & Mary.

Le Asterias forbesi si trovano lungo la costa degli Stati Uniti e raggiungono una dimensione massima tra 11,9 e 24 centimetri. Queste stelle marine - così come riporta il National Geographic - subiscono un processo chiamato metamorfosi in cui si trasformano da una forma immatura a una forma adulta, esattamente come fanno i bruchi quando diventano farfalle.

Le stelle marine leggermente più grandi hanno sempre finito per mangiare le creature più piccole, secondo quanto si legge dalla dichiarazione. Il cannibalismo tra fratelli potrebbe dare alle singole creature un vantaggio adattivo, soprattutto perché le stelle marine femmine producono dai 5 ai 10 milioni di uova all'anno.

Sul nostro pianeta, in più di 1.300 specie (inclusi gli esseri umani) gli scienziati hanno documentato il cannibalismo.