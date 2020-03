Osservato, su Marte, un caratteristico 'buco'. Si tratta dell'ingresso di una caverna

Il Pianeta Rosso è un luogo davvero misterioso, per certi punti di vista. Sul mondo succede davvero di tutto: dall'apparizione di piccoli tornado in miniatura, a "misteriosi" bagliori naturali nel cielo notturno. Un'immagine pubblicata sul blog della NASA mostra quella che sembra essere una montagna completamente "svuotata".

Si tratta del prodotto dell'attività vulcanica sotto la superficie di Marte. Il buco, infatti, è l'ingresso di un "tunnel di lava", un passaggio vuoto scavato dal passaggio di magma. L'immagine (visibile al meglio in calce alla notizia) è stata scattata dalla fotocamere HiRise nel 2011 e ha catturato l'attenzione degli scienziati a causa della sua peculiarità.

Il "buco" è vuoto perché a volte i flussi di lava possono solidificarsi sulla superficie, lasciando dietro di sé delle grotte. L'apertura di questo tunnel è di circa 35 metri di larghezza, mentre la cima della pila di macerie crollata, che è possibile vedere attraverso l'apertura, si trova a una profondità di circa 28 metri. Una mappa digitale ha permesso agli scienziati di calcolare il volume del materiale scaricato dalla caratteristica conica: la pila di macerie deve essere alta almeno 62 metri, il che significa che la fossa stessa doveva essere profonda almeno 90 metri prima del crollo.

L'apertura è molto più grande di qualsiasi tunnel di lava trovato sulla Terra. Luoghi come questi potrebbero fornire una certa protezione dalle forti radiazioni che bombardano Marte, e potrebbero essere indicati per la costruzione di basi sotterranee. "Fori come questo sono di particolare interesse perché le loro caverne interne sono relativamente protette dalla dura superficie di Marte, rendendoli candidati relativamente buoni per contenere la vita marziana", ha spiegato il post dell'Astronomy Photo of the Day.