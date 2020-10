Osservato in natura un bizzarro ed elusivo cefalopode

Grazie all’utilizzo di un mezzo subacqueo comandato a distanza è stato possibile osservare, in natura, un piccolo ed elusivo calamaro dalla forma e dal comportamento bizzarro.

Per mezzo di un ROV (Remoted Operated Vehicle) è stato possibile osservare un piccolo cefalopode, molto simile ad un calamaro che, pur essendo molto diffuso in natura, è estremamente elusivo. Questa piccola e bizzarra creatura appartiene alla specie Spirula spirula ed ha alcuni tratti in comune con i calamari. Non è di grosse dimensioni e può raggiungere i 7 centimetri di lunghezza. La forma del corpo è cilindrica ed ha 8 piccole braccia e 2 tentacoli. Sul capo ha due grossi occhi sporgenti e, all’estremità opposta alla testa, vi è un guscio che però è completamente celato dal mantello dell’animale. Questo guscio che si attorciglia a spirale è molto importante per l’animale perché, al suo interno, sono presenti delle sacche d’aria che permettono al piccolo calamaro di galleggiare e scegliere la profondità semplicemente riempiendo o svuotando le sacche d’aria.

Il piccolo ed elusivo esemplare è stato osservato presso la grande barriera corallina a circa 850 metri di profondità. Ciò che però ha sorpreso maggiormente è la posizione in cui l’animale nuotava. Il piccolo calamaro affrontava i flutti con la testa rivolta verso l’alto e il corpo verso il basso. Strana posizione se pensiamo che la testa è più pesante delle sacche d’aria poste all’interno della coda e che, quindi, sarebbe stato più logico per l’animale avere il capo rivolto verso il basso. D’altronde, all’interno degli acquari è proprio così che l’animale nuota, con il capo rivolto verso il basso. Questo strano comportamento si potrebbe spiegare, ci dicono gli scienziati, con il fatto che il corpo dell’animale ha anche un organo che emette radiazioni luminose e che prende il nome di fotoforo.

Se l’animale nuotasse con il corpo sollevato verso l’alto, sarebbe più visibile rispetto ai predatori che nuotano nelle acque oscure e profonde. Si pensa quindi che l’animale nuoti a testa in su per una parte del tempo. Ma questa è solo un’ipotesi e per rispondere a molte altre domande su questa specie, come per esempio come si riproduce e dove depone le uova, sono necessarie altre osservazioni.



Credit immagine: Schmidt Ocean