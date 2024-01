Osservato un oggetto misterioso a metà tra una stella di neutroni e un buco nero

Un team internazionale di astrofisici ha appena scoperto un corpo celeste misterioso proprio all’interno della Nostra Galassia. L’oggetto, la cui natura non è ancora chiara, è più pesante di una stella di neutroni ma, allo stesso tempo, più leggero di ogni buco nero conosciuto.

Quando una stella di neutroni acquisisce troppa massa collassa trasformandosi in qualcos’altro. Cosa rimanga dopo il collasso è causa di molte speculazioni, ma molti scienziati ritengono che le stelle di neutroni possano trasformarsi in buchi neri.

Il collasso delle stelle di neutroni avviene quando si raggiungono le 2,2 masse solari. Tuttavia, sia la teoria che le osservazioni ci dicono che i buchi neri più leggeri creati dalle stelle di neutroni sono molto più grandi, circa cinque volte più pesanti del Sole.

Cosa ci sia tra questi due valori di massa è ancora un mistero, quindi questa scoperta potrebbe finalmente rivelare la natura di questi oggetti compatti intermedi.

Inoltre, il corpo celeste appena scoperto ruota insieme a una pulsar in rapida rotazione situata in un ammasso globulare a circa 40.000 anni luce di distanza da noi. Studiare questo interessante sistema binario potrebbe aprire nuovi sviluppi in ogni campo della fisica.

"Entrambe le possibilità sulla natura del sistema binario sono entusiasmanti", ha dichiarato l’autore principale Ben Stappers. "Un sistema pulsar-buco nero potrebbe permetterci di testare le teorie sulla gravità, mentre una coppia di stella di neutroni pesanti fornirà nuove conoscenze sulla fisica nucleare ad altissime densità".