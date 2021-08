Osservato un rarissimo pesce 'mutaforma' che ha confuso la scienza per 100 anni

I whalefish, nonostante il loro nome, con le balene non c'entrano proprio nulla. Sono dei pesci davvero molto rari e poco osservati che vivono nelle profondità oceaniche. Durante 34 anni di esplorazione di queste zone, infatti, sono stati condotti soltanto 18 avvistamenti e, recentemente, ne è stato fatto un altro.

Mentre gli scienziati stavano guidando un sottomarino radiocomandato a circa 2.013 metri di profondità al largo di Monterey Bay, in California, è stata avvistata una femmina di whalefish appartenente all'ordine dei Cetomimiformes (di cui fanno parte moltissimi pesci abissali).

"Rimangono molti misteri riguardo a questi straordinari pesci", ha twittato il Monterey Bay Aquarium Research Institute. "Con ogni immersione in acque profonde, scopriamo più misteri e ne risolviamo altri". La peculiarità di queste creature è che possono assumere tre forme diverse durante i loro cicli di vita.

La loro scoperta risale al 1895 da due scienziati dello Smithsonian Institution ed è capitato in passato che queste forme diverse fossero scambiate per creature tutte nuove. La prima forma che assumono questi pesci è quella larvale chiamata tapetails: i piccoli sono senza squame con lunghe code e bocche simili a stelle filanti; vivono e si nutrono vicino alla superficie dell'oceano.

La loro forma adulta, invece, può essere di due tipi: se sono maschi, i tapetails diventano bignoses; alle creature iniziano a spuntare le squame, le bocche si restringono a proporzioni minuscole e i loro nasi si gonfiano verso l'esterno. Il loro intestino, l'esofago e lo stomaco avvizziscono e scompaiono perché la creatura non si nutrirà più nel corso della vita da adulto. La loro cavità toracica viene riempita dai loro organi sessuali e da un gigantesco fegato che fungerà come riserva di energia. Il loro unico obiettivo è la riproduzione.

Se sono femmine, invece, i tapetails diventano whalefish: i loro corpi si espandono per assomigliare a una balena in miniatura, crescendo fino a dimensioni molto più grandi delle loro controparti maschili; in alcune specie i corpi delle femmine cambiano in una tonalità di arancione brillante (i colori rosso e arancione della luce non possono penetrare nelle profondità in cui vivono e sono praticamente invisibili).

In calce alla notizia potrete osservare tutti e tre le forme del pesce. Queste bizzarre trasformazioni sono senza precedenti tra i vertebrati. Si sa poco su queste creature e possono essere trovate fino a profondità oltre i 3.500 metri.