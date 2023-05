Osservato un raro tipo di esopianeta, ecco cos'ha scoperto il James Webb

Un team scientifico è riuscito ad ottenere preziose informazioni riguardo una particolare categoria di esopianeti. Il telescopio spaziale James Webb ha infatti fornito le immagini più chiare fino ad ora di questo misterioso corpo celeste, chiamato "mini-Nettuno" dagli scienziati. Vediamo insieme cos'hanno scoperto.

Dopo aver attentamente osservato le cinture intorno a Fomalhaut, il JWST è ora riuscito ad analizzare il pianeta GJ 1214 b; secondo i dati, questo mondo sembrerebbe essere coperto da una fitta atmosfera molto riflettente. Nonostante sia troppo caldo per ospitare degli oceani, potrebbe comunque avere dell'acqua in forma di vapore.

"Il pianeta è totalmente ricoperto da una sorta di foschia o strato nuvoloso," ha affermato Eliza Kempton, ricercatrice dell'Università del Maryland. "L'atmosfera era rimasta del tutto nascosta alla nostra vista fino ad ora."

Per riuscire a penetrare questa barriera così spessa e guardare dentro l'esopianeta, il team ha tentato un nuovo approccio: oltre ad adoperare l'osservazione standard (catturando la luce della stella filtrata attraverso l'atmosfera), hanno inseguito GJ 1214 b per quasi tutta l'orbita intorno alla sua stella.

Il successo dell'osservazione dimostra ancora una volta l'efficacia del Mid-Infrared Instrument (MIRI) a bordo del JWST, in grado di vedere la luce al di fuori dello spettro elettromagnetico che conosciamo. In questo modo, il telescopio ha potuto creare una sorta di "mappa termica" del pianeta.

"Riuscire a catturare un'orbita completa è stato cruciale per capire la distribuzione di calore dal lato diurno al lato notturno," ha spiegato Kempton. "C'è un grande contrasto tra il giorno e la notte. Il lato notturno è molto più freddo." La temperatura del pianeta passa infatti da 279°C a 165°C.

Tale contrasto è possibile solo in un'atmosfera composta da molecole pesanti, come acqua e metano. Ciò può essere un grande indizio per la formazione del pianeta; secondo la ricercatrice, "questa non è un'atmosfera primordiale. Non rispecchia la composizione della sua stella. Piuttosto potrebbe aver perso molto idrogeno nel corso del tempo, oppure aveva molti elementi pesanti già all'inizio - acqua e ghiaccio."

In futuro saranno necessarie altre osservazioni per ottenere più dettagli sulla formazione del corpo celeste, e per scoprire di più su questa misteriosa classe di esopianeti "mini-nettuniani".