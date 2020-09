Osservato in tempo reale 'il lavoro' delle cellule del nostro corpo: è la primissima volta

Un gruppo della Cumming School of Medicine è il primo al mondo a trovare un modo per registrare, in tempo reale, il sistema immunitario che combatte i batteri che colpiscono gli alveoli nei polmoni di topi. In poche parole, gli esperti sono riusciti a catturare immagini "dal vivo" delle cellule immunitarie all'interno dei polmoni.

"Ha senso che i macrofagi si muovano, ma potremmo solo ipotizzarlo perché non potremmo vederli in azione. Adesso possiamo", afferma il dott. Paul Kubes, ricercatore principale dello studio. "Ci sono molti più alveoli nei polmoni rispetto ai macrofagi, e questi minuscoli detergenti sono molto efficienti nel riparare ogni sacca d'aria".

Possiamo capire subito il lavoro dei macrofagi immaginando la nostra struttura polmonare come una sorta di hotel: all'interno dei polmoni c'è un corridoio centrale che porta agli alveoli (le stanza del nostro hotel) e i macrofagi non fanno altro che muoversi avanti e indietro per distruggere eventuali particelle estranee, inclusi batteri e virus che si trovano nelle stanze.

Per portare a termine questa colossale impresa, i membri del team di ricerca ha dovuto superare tre imponenti ostacoli: ha avuto bisogno di sviluppare un nuovo metodo per catturare un'immagine, aveva bisogno di stabilizzare i polmoni abbastanza a lungo per ottenere un'immagine chiara e, per ultimo ma non meno importante, aveva bisogno di un metodo per identificare e contrassegnare i nostri coraggiosi macrofagi.

"Questo lavoro è il culmine di anni di ricerca da parte di scienziati di tutto il mondo. Abbiamo messo insieme tutto, combinando e perfezionando molte tecniche di imaging", afferma Arpan Neupane, primo autore dello studio. "Anche sei anni fa, questo non sarebbe stato possibile." Grazie a questo nuovo metodo, i ricercatori hanno scoperto qualcosa di molto importante: a un certo punto, durante la battaglia contro le infezioni, i macrofagi si "paralizzano" rendendo più facile il prosperare di nuove infezioni.

Il prossimo passo del team è capire il motivo dietro questo comportamento, così da sviluppare terapie mirate per riportare i macrofagi in azione.