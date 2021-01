È stato osservato per la prima volta il 'senso quantistico' degli uccelli

Per la prima volta in assoluto, dopo che la cosa è stata ipotizzata per molti anni, gli scienziati dell'Università di Tokyo hanno osservato direttamente una reazione chiave degli uccelli e di molte altri animali: ovvero la loro capacità di percepire la direzione del campo magnetico del nostro pianeta.

Utilizzando un microscopio, il team ha osservato una coltura di cellule umane contenente uno speciale materiale sensibile alla luce rispondere dinamicamente ai cambiamenti di un campo magnetico. Il cambiamento osservato è quello che gli esperti si aspetterebbero se un effetto quantistico fosse il responsabile della reazione (qui potrete vedere la reazione).

"Riteniamo di avere prove estremamente forti dell'aver osservato un processo puramente quantistico che influenza l'attività chimica a livello cellulare", afferma il biofisico Jonathan Woodward. Secondo gli esperti, questa abilità potrebbe essere dovuta a una reazione quantistica unica che coinvolge fotorecettori chiamati criptocromi (che possono essere trovati nelle specie di uccelli migratori, cani e altre specie).

Poiché questa correlazione non può essere spiegata da connessioni fisiche in corso, è puramente un'attività quantistica. Anche le nostre cellule contengono criptocromi e, secondo alcuni studi, gli esseri umani possono percepire il magnetismo della Terra così come molti animali. Insomma, sicuramente qualcosa che gli esperti approfondiranno in futuro, soprattutto visto che esperimenti del genere sono all'ordine del giorno ultimamente.