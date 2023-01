Osservato uno strano effetto di 'pelle liquida' sulla superficie del vetro

Una delle particolarità del ghiaccio è di essere spesso ricoperto in uno strato estremamente sottile di pellicola semi-liquida, a volte anche a temperature al di sotto del punto di congelamento. Ora, questo fenomeno è stato sorprendentemente osservato per la prima volta anche sulla superficie del vetro.

Nel ghiaccio, questo processo è noto come fusione (da non confondere con la fusione nucleare, ben più complessa), o più correttamente "fusione di superficie". È, tra le altre cose, ciò che permette ai cubetti di ghiaccio di rimanere attaccati anche nel freezer.

Possiamo ritrovare la fusione di superficie anche in altre sostanze diverse dal ghiaccio, come diamanti, quarzo e il classico sale da cucina. Tutti questi materiali hanno in comune la loro struttura cristallina, in cui gli atomi sono disposti in maniera ordinata.

Osservare la formazione di una pellicola semi-liquida sulla superficie del vetro è sorprendente poiché, seppure ghiaccio e vetro possano sembrare all'apparenza simili, quest'ultimo è ciò che viene chiamato un solido amorfo: esso non ha una vera e propria struttura atomica. I suoi atomi sono incastrati fra di loro in maniera caotica e poco precisa.

Come accennato sopra, questo strato semi-liquido è estremamente sottile: appena pochi nanometri. A causa di questo e del fatto che il vetro non ha una struttura atomica ordinata, compiere l'osservazione non è stato facile. Tuttavia, i ricercatori dell'Università di Konstanz hanno creato appositamente delle microscopiche sfere di vetro, riuscendo ad identificare il fenomeno attraverso strumenti di microscopia avanzati.

"I nostri risultati dimostrano che la fusione di superficie del vetro è qualitativamente diversa da quella del ghiaccio e porta ad una formazione di uno strato di superficie vetroso," affermano i ricercatori nel loro studio. "Questo strato contiene grappoli di particelle altamente movibili che si infiltrano dentro il materiale, anche ben oltre la regione dove la densità particellare è satura."

Questo fenomeno potrebbe spiegare perché le pellicole metalliche vetrose hanno una conduttività così elevata; si tratta di una proprietà che già utilizziamo nelle batterie, e comprendere meglio il meccanismo ci permetterà di ottimizzare notevolmente questa tecnologia.

