Osservato per la prima volta il turbine di elettroni: lo strano fenomeno

L'universo è ricco di eventi particolari che a volte è facile prevedere ma difficile osservare. Mentre dal cosmo arrivano le prime immagini del telescopio James Webb, sulla Terra gli scienziati hanno osservato un turbine di elettroni.

In certe situazioni, l'analogia tra elettricità e acqua è reale. Se normalmente, nei materiali classici, un elettrone è sì influenzato dagli altri ma non così tanto, in un materiale superconduttore si viene a generare una situazione completamente diversa che permette agli elettroni di influenzarsi l'un l'altro. Gli elettroni si influenzano a vicenda e il loro comportamento ricorda molto quello delle molecole d'acqua, e ciò vuol dire che l'elettricità assume un comportamento da fluido. Ciò può anche portare alla creazione di questi turbini di elettroni, che una ricerca su Nature ha approfondito.

"I vortici di elettroni sono attesi dalla teoria, ma non c'è stata prova diretta, e vedere è credere. Ora che l'abbiamo visto, ed è chiaro che è la firma dell'essere entrati in questo nuovo regime, dove gli elettroni si comportano come un fluido, non come singole particelle". Queste le parole del professor Leonid Levitov del MIT. Questo fenomeno fa registrare condizioni particolari come una resistenza negativa e "un flusso di elettroni superballistico" dove gli elettroni sembrano cooperare per attraversare piccole fenditure.

Levitov e il suo team hanno sfruttato queste proprietà facendo anche in modo che gli elettroni si muovano come un fluido viscoso, con le interazioni quantistiche che diventano dominanti rispetto a quelle tra elettroni. In questo modo il movimento degli atomi è ridotto quasi a zero. Usando un foglio di materiale WTe2 (tungsteno ditelluride) spesso come un solo atomo, Levitov ha notato che "il materiale è molto pulito, il che permette un accesso diretto a un comportamento da fluido". Il professore ha preso anche un foglio d'oro con la stessa struttura, un corridoio con due camere circolari laterali, per fare un paragone, e il risultato è che il turbine di elettroni è stato registrato soltanto sul primo materiale.

"Abbiamo osservato il cambio di direzione del flusso nelle camere, dove la direzione del flusso si è invertita in confronto a quella della striscia centrale. Questa è una cosa che colpisce, ed è la stessa fisica dei fluidi normali, ma mentre succede con gli elettroni in scale nanometriche. Un chiaro segno degli elettroni in un regime fluido".

E sempre a proposito di elettroni, queste particelle potrebbero formare un nuovo stato della materia.