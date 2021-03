Per la prima volta abbiamo osservato un 'uragano spaziale' sopra il Polo Nord

Sulla Terra sappiamo come il fenomeno degli uragani o delle trombe d'aria sia piuttosto comune, e ne conosciamo bene il meccanismo d'origine e d'azione. Ma cosa possiamo dire di quelli che si formano nell'alta atmosfera, a contatto con lo Spazio? Ne è stato osservato uno per la prima volta, ed ecco quanto sappiamo.

Gli scienziati e i ricercatori di tutto il mondo ne hanno ipotizzato l'esistenza già nel 2014, dopo aver passato in rassegna diversi studi sull'atmosfera terrestre e sull'impatto che hanno su di essa i potenti venti solari che vengono dalla nostra stella.

Solo ora però ne abbiamo un'effettiva prova tangibile, e questo è stato possibile grazie ai nostri "occhi cibernetici" che continuamente monitorano e controllano il nostro pianeta: i satelliti. Anche se non abbiamo mai visto nulla di simile prima, il suo rilevamento suggerisce che gli "uragani spaziali" potrebbero essere un fenomeno planetario più comune del previsto. "Fino ad ora, non era certo che esistessero uragani di plasma simile, quindi averlo dimostrato ora con un'osservazione così sorprendente è davvero degno di nota", ha riferito il fisico dell'ambiente spaziale Mike Lockwood dell'Università di Reading, nel Regno Unito.

Il loro modus operandi - grazie alle informazioni ottenute dal nuovo studio pubblicato su Nature Communications - sembra non differire molto da quello dei loro parenti "terreni", sebbene entrino in gioco cause ed effetti diversi: l'uragano spaziale è visibile e spettacolare perché l'interazione tra l'atmosfera e le particelle cariche provenienti dallo Spazio genera letteralmente una pioggia di elettroni, producendo delle aurore brillanti nel cielo. È quello che è stato osservato proprio di recente sulla regione polare artica.

Tuttavia, quelle descritte sono anche le classiche condizioni per la creazione di una "banale" aurora, quindi deve esserci qualcos'altro che ha sprigionato la forma di uragano del plasma atmosferico. Secondo i recatori, la principale causa è la "riconnessione magnetica interplanetaria", uno dei meccanismi più complessi della fisica del Plasma in cui (molto banalmente) l'energia di un campo magnetico viene riconvertita in energia cinetica e termica.

Gli scienziati ora sono consapevoli che tali fenomeni possono verificarsi anche quando l'attività solare non è particolarmente intensa, ed è lecito aspettarsi aurore ed uragani anche durante le fasi più tranquille del Sole.



Rimanendo in tema di tempeste e di cicloni, di recente è stato scoperto che gli uragani che si verificano nelle Bermuda ora sono il doppio più potenti del passato.