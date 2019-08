Osservato dal vivo, per la prima volta, uno strano calamaro degli abissi

Non sarà grande o spaventoso come i calamari giganti e colossali, ma questo strano animale degli abissi è stato osservato dalla prima volta da alcuni ricercatori. Le profondità oceaniche sono ancora un mistero, ma fortunatamente i sottomarini telecomandati negli ultimi anni ci stanno lentamente rivelando le strane meraviglie del fondo del mare.

Così, per la prima volta, è stato osservato l'Asperoteuthis mangoldae nel suo habitat naturale, conosciuto in precedenza solo grazie a meno di 20 esemplari morti, formalmente descritto e nominato solo nel 2007.

È stato scoperto dagli scienziati a bordo dell'EV Nautilus, che stavano pilotando il veicolo sottomarino Hercules azionato a distanza. A una profondità di 930 metri (dove praticamente è sempre notte), sul Jarvis Seamount nell'Oceano Pacifico.

A prima vista, secondo un post sul blog dello zoologo Michael Vecchione del NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), sembrava essere un calamaro con "qualcosa incollato" ad esso. Ma sorpreso dal veicolo sottomarino, l'animale si è allungato come un giavellotto, rivelando una specie di "coda".

Lo scopo della sua coda non è ancora noto, ma i biologi credono che possa servire a far cambiare l'aspetto fisico del calamaro per renderlo simile a un'altra creatura marina (il sifonoforo, potrete vederlo in calce all'articolo), al fine di apparire più minaccioso.

Tuttavia, il motivo per cui il calamaro avrebbe bisogno di mimetizzarsi fisicamente, assumendo le sembianze di un altro animale, nelle profondità oscure della zona mesopelagica è ancora un mistero.