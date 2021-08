Osservato, per la prima volta, il metodo della piante per assorbire l'acqua: è incredibile

L'acqua è importante per tutte le forme di vita di questa Terra: dagli esseri umani, agli animali fino alle piante. Potrebbe sembrare incredibile, ma gli esperti non avevano del tutto capito il metodo utilizzato dalle piante per bere l'acqua attraverso i loro tessuti. In un nuovo studio, però, ce l'hanno fatta.

"Abbiamo sviluppato un modo per permetterci di osservare quel processo a livello di singole cellule", ha affermato Kevin Webb, elettrofisiologo dell'Università di Nottingham. "Non solo possiamo vedere l'acqua che sale all'interno della radice, ma anche dove e come viaggia".

Gli esperti hanno utilizzato la microspettroscopia Raman, una tecnica così sensibile da poter rilevare la massa e l'orientamento dei legami molecolari. Per osservare al meglio questo incredibile meccanismo, gli scienziati hanno utilizzato l'ossido di deuterio, noto come acqua pesante, al posto dell'acqua normale.

Essere in grado di osservare questo processo ci aiuterà a capirlo ancora di più, così da pianificare al meglio le colture per il futuro (una scoperta del genere potrebbe tornare utile anche per la coltivazione delle piante nello spazio e su Marte). "L'obiettivo è aumentare la produttività alimentare globale comprendendo e utilizzando le varietà vegetali con le migliori possibilità di sopravvivenza che possono essere più produttive in un dato ambiente", ha affermato infine Webb.

Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Nature Communications.